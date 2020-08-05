Свердловский облсуд оставил в силе арест пикетчика Дениса Гауэрта

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского райсуда Екатеринбурга об административном аресте жителя Каменска-Уральского Дениса Гауэрта. Жалоба защитников мужчины отклонена.

Судья Ольга Белеванцева постановила, что требования сотрудников полиции к пикетчику были законными, а его задержание – правомерным. Порядок привлечения к ответственности Гауэрта по ст. 19.3 КоАП РФ не был нарушен в Ленинском районном суде. Показания свидетельницы Арины Романшевой, которые были заслушаны сегодня на заседании, этого не опровергают. Таким образом, решение о наказании мужчины остается в силе. Отметим, что срок ареста Дениса Гауэрта истекает завтра, 6 августа.

Мужчине также вменяют еще два правонарушения – «митинговая» статья 20.2 КоАП РФ и нарушение масочного режима. Когда они будут рассмотрены – неизвестно.

Напомним, Дениса Гауэрта задержали 1 августа в сквере у театра драмы, куда он пришел с плакатом, чтобы выразить поддержку митингующим хабаровчанам. Полицейские, которые участвовали в задержании, уверяли, что он был без маски, отказывался показать документы, а когда ему предложили пройти в полицейский автомобиль, начал оказывать сопротивление, даже сбил с одного из полицейских значок.

Денис в суде первой инстанции опровергал эти обвинения. По его словам, документы он показать не мог, так как оставил их в машине, но не сопротивлялся, его отбивала толпа, а значок у полицейского отпал сам. Он также рассказал, что полтора часа провел в автобусе лицом в пол, закованный в наручники.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вступилась за задержанного пикетчика и указала, что нельзя наказывать людей за выражения мнения. Также она отметила «непропорциональное применение силы и неуместную жестокость полиции при задержании» мужчины.

Денис Гауэрт участвовал в стихийной акции в поддержку Хабаровска, которая прошла 1 августа в Екатеринбурге и еще ряде российских городов. По мнению политологов, задержания пикетчиков на этих мероприятиях были «неумным шагом со стороны силовиков» и еще больше привлекли внимание людей к протестной повестке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

Свердловский облсуд начал рассматривать апелляцию на арест Дениса Гауэрта. / В первый день работы ИКЕИ на входе образовались часовые очереди (ФОТО). / ТГ-канал, который рассказывает о заболевших коронавирусом в вашем доме, ищет переболевших. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»