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Среда, 5 августа 2020, 14:10 мск

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Свердловский облсуд начал рассматривать апелляцию на арест Дениса Гауэрта

Свердловский областной суд рассматривает апелляцию на административный арест Дениса Гауэрта, который был задержан на екатеринбургской акции в поддержку хабаровчан, которая проходила 1 августа около Театра драмы. Напомним, что мужчина отбывает 5 суток в спецприемнике за правонарушение по ч.1 ст.19 КоАП – невыполнение требования сотрудников полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», защитники Гауэрта указали на несколько нарушений со стороны правоохранителей во время задержания пикетчика. Во-первых, Денис стоял с одиночным пикетом, что не запрещено законодательством. Во-вторых, он не был в окружении людей во время пикета, поэтому ему было необязательно надевать маску. При этом он сразу надел СИЗ, когда сотрудники полиции попросили его об этом. В-третьих, полицейские не смогли пояснить причину, почему Гауэрт был не сразу доставлен в ОП №9.

Адвокат Роман Качанов подчеркнул, что в КоАП не предусмотрены подобные перемещения задержанного по разным адресам полиции. И, наконец, по мнению защитников, был нарушен принцип подследственности – посколько правонарушение было совершено в Верх-Исетском районе (на Октябрьской площади рядом с Драмтеатром), то и рассматривать дело должен был Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Но по факту решение об административном аресте вынес Ленинский райсуд.
По ходатайству защиты в суд также была вызвана свидетельница Арина Романшева. Она присутствовала на акции с самого начала и находилась вблизи, когда началось задержание Гауэрта. Женщина отметила, что Денис стоял на расстоянии примерно в 30-ти метрах от скопления людей и молча держал плакат. Рядом с ним была собака. Сначала к нему подошли двое полицейских и попросили показать документы.

«У Дениса не оказалось паспорта, он сказал, что оставил документы в машине. Полицейские спросили его ФИО и дату рождения, он все сказал. Ему предложили пройти до машины – я не поняла, то ли за его документами, то ли для визита в отделение. В этот момент Дениса обступила толпа, все стали снимать на телефоны и камеры. Потом к нему подошел сотрудник в яркой жилетке. Денис повернулся и сделал два шага назад. Его никто не удерживал. После этого его обступили люди, начали выкрикивать, что он никуда не пойдет. И его начали тянуть в разные стороны – полицейские в одну, а люди в другую. Его собака оказалась в ногах у полицейских, ее сильно попинали. И вот когда у Дениса выхватили поводок, полицейские повели его к автобусу. Он не оказывал сопротивление и шел добровольно вместе с сотрудниками полиции. Он не мог сорвать ни с кого значок, потому два человека рядом вели под руки, у него не было возможности оказать сопротивление. Я считаю, что действие толпы спровоцировало всю ситуацию. Человека просто подставила толпа», – рассказала женщина.

Задержание

В подтверждение слов свидетельницы Роман Качанов попросил приобщить к делу фотографии и раскадровку видео задержания мужчины. Судья Ольга Белеванцева приняла документы и удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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