Стартовал суд над задержанным в сквере

В Ленинском районном суде началось рассмотрение дела Дениса Гауэрта, которого вчера задержали на акции протеста в сквере у театра драмы. Мужчину доставили в суд, с ним находится правозащитник Сергей Зыков. Адвоката, которого пригласили родные Дениса, суд не пустили – у нее нет доверенности от Дениса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на старте процесса Гауэрт попросил дать ему полчаса на ознакомление с материалами, Зыков поддержал. Правозащитник также хотел ходатайствовать о допуске адвоката, однако судья объявила перерыв на ознакомление с материалами.

Как ранее рассказала «Новому Дню» жена Дениса Екатерина, ему вменяют 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному требованию полиции. Кроме того, полицейские показали царапины, которые остались у них на руках после задержания. Также правоохранители считают, что он нарушил масочный режим и привел собаку в сквер, не надев намордник.

Задержание на акции у театра драмы

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.20

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