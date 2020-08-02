В суд по делу задержанного в сквере отказываются пускать адвоката

Денис Гауэрт, которого накануне задержали во время пикета в сквере у театра драмы, до сих пор находится в отделении полиции. Его интересы будут защищать представители правозащитной организации ОВД-Инфо и адвокат, нанятый семьей.

Мужчина живет в Каменске-Уральском, накануне поздно вечером его жена Екатерина приехала в Екатеринбург к зданию полиции на Крылова, но ни ее, ни защитников внутрь не пустили.

«Никого не пустили, сказали «тут вам не детский сад». Я разговаривала с ним по телефону, есть право звонить каждые два часа, так что как только снаружи начинался какой-то ажиотаж, он мне звонил, говорил, что все в порядке. Говорил, что накормили его, поселили, белье дали и вообще прям лакшери у него, наверное, под давлением говорил, но тем не менее. Поддержка людей очень помогла. Он впервые участвовал в акции протеста, у него даже никаких политических лозунгов на плакате не было. Суд, возможно, будет сегодня», – рассказала «Новому Дню» Екатерина.

По ее словам, адвокатов в суд могут не пустить. Дело в том, что у нанятого семьей адвоката нет доверенности на представление интересов Дениса. Без этой бумаги защитников не хотят пускать в суд, ссылаясь на коронавирус, по этой же причине и жене отказывают в присутствии на заседании.

«Адвокат сказала, что ее без ордера не допускают, но могут допустить. Для этого Денису нужно написать ходатайство, и тогда его рассмотрят в понедельник, и будет суд. То есть либо мы согласны сидеть дальше до понедельника, либо суд будет сегодня без адвоката. Вот такое нам право выбора предоставили», – пояснила супруга задержанного. Решение, как действовать, пока не принято. Но, как сообщил «Новому Дню» Сергей Зыков, полицейские сказали защите, что суд будет в 11 часов сегодня.

Накануне члены ОНК, побывавшие у Дениса, рассказали, что ему вменяют 19.3 КоАП РФ – Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Однако не исключено, что это будет не единственная статья. Вечером с защитниками и Екатериной общались полицейские, участвовавшие в задержании. Они продемонстрировали царапины на руках, сказали, что их оцарапал Денис, что он пытался сорвать с них значки.

Дениса Гауэрта задержали вчера в сквере у театра драмы, где он стоял с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Толпа пыталась отбить его, люди загораживали дорогу автобусу. После около полусотни человек пришли к отделению полиции с требованием выпустить мужчину.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

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