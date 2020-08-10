В Екатеринбурге будут судить еще одну участницу акции в поддержку Хабаровска

Екатеринбурженке Екатерине Сурсяковой грозит крупный штраф за участие в несанкционированных акциях в поддержку Хабаровска. Напомним, стихийные митинги прошли в уральской столице 1 и 8 августа.

Женщина дважды выходила на площадь у театра драмы с одиночным пикетом, по словам ее защитников, она держалась подальше от толпы. Однако в отношении нее полицейские составили два протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение порядка проведения митинга или пикетирования».

«По первому протоколу суд должен был состояться сегодня, но его не было. Где и когда он будет, защитников не уведомили. Мы посоветовались с юристами, и ситуация сейчас выглядит так: если суд признает первое нарушение (протокол от 1 августа, – прим. ред.), то второй протокол в отношении Екатерины могут переквалифицировать на часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ «Повторное совершение административного правонарушения», что влечет штраф до 100 до 300 тысяч рублей. Екатерина Сурсякова – мать троих детей, ей не назначат арест. Но могут назначить минимальный штраф 110 тысяч рублей, если смотреть два наказания в сумме», – рассказал «Новому Дню» правозащитник Сергей Зыков.

Напомним, в Екатеринбурге как минимум четыре человека получили наказание за участие в акциях в поддержку Хабаровска. В субботу, 1 августа, полицейские задержали двух мужчин: предпринимателя Николая Улитина, который припарковал на площади 1905 года свой минивэн с плакатами в поддержку митингующих на Дальнем Востоке, и жителя Каменска-Уральского Дениса Гауэрта за пикет у театра драмы. Улитин впоследствии получил штраф, Гауэрт провел ночь в отделении полиции, а затем, по решению суда, отбыл пять суток ареста. На прошлой неделе к обязательным работам были приговорены Ольга Павлова и Елена Шукаева за то, что пытались перекрыть дорогу полицейскому автобусу, в котором находился задержанный Гауэрт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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