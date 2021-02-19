Екатеринбурженка отсудила 12 тысяч рублей за незаконное задержание на акции протеста

Жительница Екатеринбурга Екатерина Сурсякова взыскала с полиции денежную компенсацию за задержание на акции 8 августа. Несогласованный митинг был посвящен протестам в Хабаровске. Как сообщил адвокат женщины Андрей Щукин, суд постановил минфину Свердловской области выплатить Екатерине компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и 7,7 тысячи рублей судебных издержек за незаконное привлечение ее к административной ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.

Как ранее писал «Новый День», Екатерина Сурсякова принимала участие в стихийных митингах в поддержку хабаровчан, которые прошли в Екатеринбурге 1 и 8 августа. Она дважды выходила в сквер у театра драмы с одиночным пикетом. Екатерина держала плакат «Твари мы дрожащие или право имеем». Правозащитники утверждали, что женщина старалась держаться подальше от толпы, но полицейские все равно составили на нее протокол. Рассмотрение дела состоялось 28 сентября в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Судья не нашла правонарушений в действиях Сурсяковой, так как во время заседания выяснилось, что полицейские составили протокол без предупреждения о совершаемом правонарушении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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