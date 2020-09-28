В Екатеринбурге оправдали участницу пикета в поддержку Хабаровска

Ленинский районный суд Екатеринбурга оправдал местную жительницу Екатерину, которая участвовала в акции протеста в поддержку жителей Хабаровска. Полицейские составили на нее протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга». Однако судья решил, что в ее действиях состава правонарушения нет. На сегодняшний день она единственная из активистов, поддержавших хабаровчан, кто вышел из здания суда без штрафа.

Как прозвучало сегодня в ходе заседания, в протоколе полицейские указали, что 8 августа в сквере у театра драмы она развернула плакат с надписью «Произвол полиции и судебной системы. Твари мы дрожащие или право имеем», а потом приняла участие в шествии и кричала: «Путина в отставку, Хабаровск, мы с тобой!". Акции согласованы не были.

Ее защитники указали: полицейские не уведомили гражданку об ответственности за участие в несанкционированной акции, предупреждения не было. На заседании стороны посмотрели видео, снятое полицейским: на нем женщина стоит одна с плакатом, полицейский листает ее паспорт, попутно записывая что-то в телефон, потом подходит другой полицейский, что-то говорит, но звука нет. Затем, так же без звука, сняты люди, которые идут по Плотинке, без плакатов и другой атрибутики протеста. В суде представитель МВД сообщила: женщину предупредили о том, что закон нарушать нельзя, когда она стояла в пикете. «Там она ничего не нарушала. Во время шествия ее предупредили, что она что-то нарушает? Ей дали время на устранение нарушения?" – поинтересовался защитник. Полицейский ответить не смогла. Сотрудник МОБа дал аналогичные показания о том, предупреждали ли горожанку о нарушении во время шествия, то есть когда было совершено правонарушение: «Я не предупреждал, а сотрудники полиции – не знаю».

Добавим, первая акция протеста в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге прошла 1 августа. Полицейские задержали жителя Каменска-Уральского Дениса Гауэрта, толпа пыталась его отбить. Мужчина рассказал, что несколько часов провел в полицейском автобусе на коленях. В итоге его наказали трижды: арестом за сопротивление полиции и штрафами за нарушение «митинговой» 20.2 КоАП РФ и за отсутствие маски, которую запрещено надевать на протесты.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.20

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