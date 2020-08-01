Первого задержанного на акциях протеста отпустили. Он рассказал, как все произошло

Полицейские отпустили мужчину, которого задержали около двух часов дня на площади 1905 года в Екатеринбурге из-за автомобиля с агитацией. На него составили протокол по 20.2 КОАП РФ. Мужчина рассказал об обстоятельствах задержания – он отметил, что специально спровоцировал полицию, потому что его заставляли убрать плакаты, а он считает, что это его право.

«Ко мне подошел человек (сотрудник МОБ, – прим. ред.) и сказал, что у меня минута, чтобы убрать плакат. Я ему ответил: «Время пошло». И продолжил гулять. Минут 40 гулял. Потом подошел к нему и спровоцировал его: «Где твоя минута?» – сказал ему. А потом подошли полицейские и увели меня в автозак», – рассказал Николай.

Несколько человек выразили желание скинуться ему на оплату штрафа.

Часть людей уже разошлись, остались порядка 30 человек. Некоторые из них подначивают «идти и спасать» задержанного в сквере.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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