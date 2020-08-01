Полицейские стягиваются к центру Екатеринбурга (ФОТО)

В центре Екатеринбурга за последние полчаса увеличилось количество полицейских. Около полудня два сотрудника полиции подошли к собравшимся напротив ратуши, полицейские кому-то позвонили и ушли. Теперь же там с десяток стражей порядка, около памятника Ленину дежурят два полицейских уазика и автобус.

Еще два уазика и автобус стоят рядом со зданием правительства.

В сквере у драмтеатра за отдыхающими уже наблюдает полиция.

Напомним, сегодня жители Екатеринбурга выходят на несанкционированные акции протеста в поддержку хабаровчан. Первые пикеты начались у здания администрации, в соцсетях распространяются сообщения, что в два часа в сквере у драм театра пройдет акция «Накорми голубей». Пока же в сквере только отдыхающие.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

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