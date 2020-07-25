МОБ не согласовало массовый пикет в поддержку Хабаровска, но единичные активисты вышли на площадь Труда

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение массового пикета на площади Труда, который планировали организовать члены партии «Яблоко» в поддержку протестующих в Хабаровске. Но несколько активистов все-таки пришли в центр города, там их поджидала полиция.

Напомним, уведомление о проведении массового пикета в поддержку протестующих в Хабаровске подавали в Министерство общественной безопасности члены партии «Яблоко». Однако вчера стало известно, что МОБ против акции, поскольку в регионе сохраняется неблагополучная ситуация с распространением Covid-19.

Об этом сообщал председатель реготделения Сергей Хоренженко: «Ожидаемо сославшись на COVID, власти Свердловской области запретили проведение пикетов в поддержку жителей Хабаровска. Пока не пришел ответ про заявленный нами митинг на 02 августа, но думаю, что ответ будет таким же. Мы считаем, что данная позиция властей противоречит и Конституции и 54 ФЗ, и конечно провоцирует людей на несанкционированные акции протеста и солидарности».

Несмотря на запрет, несколько активистов партии «Яблоко» сегодня вышли в единичные пикеты на площадь Труда. В частности там был и сам Сергей Хоренженко.

«Мы вышли на площадь Труда прогуляться. Призывать на несанкционированный митинг кого-либо у нас нет морального права. Постояли, пообщались с общественниками, плакатов у нас не было», – рассказал Хоренженко.

Когда общественники уже стали расходиться, одна из активисток развернула плакат в поддержку возвращения прямых выборов мэров – такой законопроект пытается провести инициативная группа граждан. В тот же момент к женщине подошли полицейские.

«Полиция традиционно дежурит в тех местах, где в определенное время должны были пройти акции, но их не разрешили. Ирину Соломатову сфотографировали. Но штрафов и задержаний не было», – рассказал «Новому Дню» председатель регионального отделения партии «Яблоко».

Напомним, в Хабаровске вторую неделю проходят акции протеста с участием десятков тысяч людей, поводом стало задержание экс-губернатора Сергея Фургала.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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