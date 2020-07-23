В центре Екатеринбурга пройдет акция протеста в поддержку митингующего Хабаровска

В Министерство общественной безопасности Свердловской области подано уведомление о проведении массового пикета на площади Труда. Цель акции – выразить солидарность с протестующими в Хабаровске и выступить за прямые выборы губернаторов и мэров, без фильтров и ограничений.

Пикет организуют в субботу, 25 июля, в 13 часов, заявлено участие 10 человек. Уведомление подали члены партии «Яблоко», и это будет первая акция из череды аналогичных. «В Екатеринбурге заявлена серия пикетов и митинг, начиная с ближайшей субботы 25.07.2020 г. На вчерашнем бюро Свердловского «Яблока» принято соответствующее решение», – сообщил в фейсбуке председатель реготделения Сергей Хоренженко.

Напомним, в Хабаровске вторую неделю проходят акции протеста с участием десятков тысяч людей, поводом стало задержание экс-губернатора Сергея Фургала.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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