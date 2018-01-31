Пусть все мучаются: в Челябинске отвергли самые простые решения проблем городской свалки и вечного смога

Общественную палату Челябинской области и ее бизнес-партнеров напугало предложение перенести свалку из областного центра в Коркинский разрез.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», качество воздуха в Челябинске существенно улучшится, если в городе начнут убирать улицы, а промышленные отвалы и свалку перенесут в Коркинский разрез. Об этом заявил эксперт в вопросах городского развития Яков Гуревич в ходе «круглого стола» по теме качества воздуха на Южном Урале.

По словам эксперта, сославшегося на официальные статистические данные и расчеты экологов (в том числе, министерства экологии региона), на сегодня годовой объем выбросов в атмосферу Челябинска превышает 500 тысяч тонн. Из них на долю крупных промышленных предприятий приходится 148 тысяч тонн. Примерно 100 тысяч тонн выбросов в год генерирует автомобильный транспорт. 60 тысяч тонн – постоянные пожары на городской свалке. 100 тысяч тонн загрязняющих веществ дают используемые в областном центре противогололедные реагенты. 30-60 тысяч тонн производят действующие без разрешения на выбросы малые и средние предприятия. Оказывают отрицательное воздействие на качество воздуха износ шин, вторичное загрязнение и ряд других факторов. Из всего этого и образуется совокупный объем выбросов в 500 с лишним тысяч тонн в год.

При этом крупные промышленные предприятие пока являются единственными субъектами, которые хоть что-то делают для сокращения выбросов. Хотя это и не исключает случаев массового загрязнения воздуха в дни НМУ именно рядом крупных предприятий. И все же, учитывая розу ветров, в город попадает лишь треть производимых ими выбросов. А высота промышленных труб позволяет предположить, что из этих 50 тысяч тонн не все оседает в селитебной зоне Челябинска: часть уходит за черту города.

Таким образом, лишь порядка 10% вредных выбросов, которыми вынуждены дышать челябинцы, производится собственно стационарными источникам. Поэтому областной закон, предоставляющий промпредприятиям льготу по налогу на движимое имущество в обмен на внедрение экологических программ не даст ощутимого эффекта. Но есть другие варианты.

«Прежде всего, нужно начать убирать улицы, – подчеркнул Яков Гуревич. – К сожалению, город у нас сейчас принципиально не убирается. А если и убирается, то, как мы сегодня видели: едет вонючий трактор и поднимает щетками на высоту третьего этажа пыль, которая потом повторно оседает, но уже в наших легких». Только это, по расчетам эксперта, позволит избавить атмосферу Челябинска от 100 тысяч тонн вредных веществ в год.

Но это далеко не все предложения. Отказ от политики целенаправленного уничтожения общественного транспорта, переориентация на его развитие помогут снизить численность индивидуального автотранспорта, ежедневно разъезжающего по улицам областного центра. Это позволит снизить объем автомобильных выбросов со 100 тысяч до 60 тысяч тонн в год.

Подобные предложения участники «круглого стола» выслушивали довольно терпеливо. Однако следующее вызвало вспышку негодования. «Рассмотреть возможность переноса городской свалки и промышленных отвалов в Коркинский разрез», – именно в такой мягкой формулировке произнес его докладчик.

Казалось бы, что могло так возмутить почтенную публику? Возможно, то, что это предложение прозвучало после душераздирающего рассказа инженера-железнодорожника Александра Фролова, поведавшего о том, что Ленинский район Челябинска и поселок Новосинеглазовский буквально задыхались на протяжении всего декабря и новогодних каникул. «Причина, я думаю, понятна, известна на сегодняшний день, – прозрачно намекнул оратор. – Ей, я так понимаю, будут заниматься в ближайшее время. Очень серьезно будут заниматься. Есть глубокая убежденность, что как только мы эту проблему решим, нам станет сразу легче дышать». Когда его попросили все-таки уточнить, что это за причина, г-н Фролов вынужден был перейти с эдипова языка на обычный русский. Оказывается, виной всему эндогенные пожары в Коркинском разрезе. А справиться с ними может, конечно же, Томинский ГОК. Ведь других вариантов решения проблемы власти Челябинской области и Коркинского района не рассматривают принципиально.

Здесь стоит отметить, что сторонники строительства Томинского ГОКа так рьяно продвигают проект, что все время ставят одноименное акционерное общество и единственного его учредителя Русскую медную компанию во все более неудобное положение. Ведь прошло всего около месяца со второй встречи рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа, на которой вице-президент РМК по экологическим вопросам Наталия Гончар чуть не криком кричала, убеждая, что по существующей розе ветров направление ветра с Томинского карьера в сторону Челябинска составляет менее 10% направлений в году. И вдруг – такой пассаж. Ведь Коркинский разрез расположен относительно Челябинска примерно на том же меридиане, что и Томинский ГОК. И он, находясь на большем удалении от города, душит челябинцев регулярно ( что, кстати, рьяно опровергали топ-менеджеры Челябинской угольной компании, пока разрез не приглянулся РМК). А медные разработки – нет, не будут…

К слову, Александр Фролов известен как человек, на протяжении полутора десятка лет занимающийся судьбой Санарского бора. Этим, собственно, он и снискал себе известность среди экологической общественности. Но вырубка двухсот с лишним гектаров леса под Томино его почему-то совершенно не волнует.

Но вернемся к выступлению Якова Гуревича. Быть может, именно то, что его предложение о переносе свалки, прозвучавшее после столь милого сердцу аппарата Общественной палаты Челябинской области призыва решить проблему Коркинского разреза раз и навсегда, но уже выбранным способом, и выбило из колеи диспутантов. Иначе сложно объяснить реплику одного из членов ОП, брошенную в запале Гуревичу. «Да из всех ваших предложений и реальна только уборка улиц!» – возмущенно произнес «общественник».

Отметим, сама Общественная палата последние полгода с завидным упорством занята борьбой с производственниками-нелегалами, генерирующими 30-60 тысяч тонн вредных выбросов в год, что, как минимум, на треть меньше объемов вредных веществ, от которых, по мнению Гуревича, можно избавиться элементарной уборкой. Но, судя по всему, палата не собирается поддерживать ни это, ни другие предложения эксперта, что вообще ставит под сомнение ее интерес к реальному решению экологических проблем. Заметим также, что реализация предложений эксперта позволила бы снизить количество вредных веществ в воздухе Челябинска на 200 тысяч тонн в год. Это примерно половина, если учесть, что от выбросов из стационарных источников на город «выпадает» лишь 50 тысяч из 148 тысяч тонн.

Но нет. Такая перспектива не устроила участников «круглого стола». Так, управляющий директор Челябинского металлургического комбината Анатолий Щетинин вдруг заявил, что на перенос свалки понадобится в десять раз больше средств, чем на ее рекультивацию. Правда, рассуждения топ-менеджера выглядели не очень логичными. «Чтобы отправить (груз) до Коркино, (платить надо – прим. НД) 300 рублей за тонну», – начал промышленник. И тут же перескочил: «Чтобы перевезти свалку, вам нужно будет затратить как на 10 минимум заводов (мусоросжигательных – прим. НД».

Каким образом г-н Щетинин связал 300 рублей за тонн и 100 миллионов за завод – непонятно. Как и непонятно, почему он решил, что в итоге придется потратить в 10 раз больше, чем на рекультивацию. Ведь областные власти как раз и планируют потратить на рекультивацию около 1 миллиарда рублей. То есть стоимость 10 мусоросжигательных заводов, по расчетам управляющего директора ЧМК. И это – на то, чтобы просто засыпать существующую свалку огромным слоем грунта.

Между тем, Яков Гуревич предлагал не просто убрать свалку с глаз долой, а разместить в разрезе полигон твердых коммунальных отходов. Если кто забыл, объем инвестиций в его создание власти оценили как 2,7 миллиарда рублей.

Выходит, деньги на переезд все-таки есть. Плюс, обеспечивается логистическая доступность будущего полигона. Ведь до Коркино, в отличие от Чишмы, где намерены строить полигон, уже протянута железнодорожная ветка. Все это снизит затраты на организацию полигона, на транспортировку коммунальных отходов, а значит, и тариф, по которому вынуждены будут платить челябинцы за вывоз мусора. Мало того, в самом центре Челябинска будет высвобождена огромная территория, которую можно будет использовать под строительство или организацию общественных пространств.

Понимают это и в Общественной палате Челябинской области. «В части эффективности, наверное, рекультивация, она даст примерно тот же эффект, что и перенос в другое место», – согласился председатель ОП Олег Дубровин.

Так в чем же дело? Почему такое неприятие? А вот почему. «Коркинский разрез – это тоже такой… живой организм… О нем очень много мы говорим: что туда, как рекультивировать. Как его можно рекультивировать, что туда складировать. Это отдельная тема для беседы», – подвел итог «главный общественник» области. Если учесть, что пока звучали лишь «беседы» о складировании в Коркинском разрезе обезвоженных отходов производства Томинского ГОКа и предложение о переносе в карьер свалки стало первой публичной альтернативой пресловутым «хвостам обогащения», пафос и возмущение оппонентов Якова Гуревича становятся вполне понятны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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