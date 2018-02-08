«Борцы со смогом» в Челябинске призывают считать деревья и с понимаем относиться с промышленникам

В Челябинске появилось еще одно невнятное экологическое движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководители Челябинской региональной экологической организации «Антисмог» провели сегодня пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о целях и задачах новообразования.

Напомним, во главе организации, зарегистрированной, как выяснилось, в конце декабря 2017 года, стоит депутат Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Михаил Махов. В ходе пресс-конференции он пытался внушить, что вновь созданная структура абсолютно аполитична.

По словам депутата, цели «Антисмог» будет преследовать исключительно благие. Среди задач движения: организация экологического мониторинга и общественного контроля в города, инвентаризация зеленых насаждений в Челябинске, создание «горячей линии» для приема жалоб горожан на нарушение экологического законодательства и экологическое просвещение детей и подростков. Но самое главное: «Антисмог» должен стать медиатором между челябинцами, муниципальными властями и хозяевами и руководством промышленных предприятий.

«К сожалению, жители города не имеют достаточно информации о качестве воздуха, – посетовал г-н Махов. – Это порождает всевозможные слухи, спекуляции, желание уехать из Челябинска». По всей видимости, «Антисмог» и может стать эдаким «сборщиком» информации. Объективной, подчеркнул депутат. Для этого организация даже закупила передвижную лабораторию (деньги аполитичной организации любезно выделила весьма политизированная КПРФ). Она будет выезжать на места, чаще всего встречающиеся в жалобах, поступающих на «горячую линию», производить необходимые замеры, а полученные данные публиковать и передавать государственным контрольным органам. Как знание состава воздуха изменит экологическую ситуацию в городе, представить сложно. По всей видимости, челябинцы станут меньше задыхаться, если будут знать, какие именно вещества содержатся в облаках смога, окутывающих город.

Иногда на протяжении пресс-конференции складывалось впечатление, что новая организация создана исключительно для транслирования горожанам успокаивающей мантры «Не все так плохо в городе с экологией», очень любимой как мэрией, так и областным правительством. Но нет – как только слово взял заместитель руководителя «Антисмога» Евгений Малёнкин, риторика резко изменилась. Спикер тут же начал грозить обращениями в прокуратуру и Росприроднадзор по каждому факту нарушения экологического законодательства. В общем, мало не покажется никому из 79 предприятий города, пообещал активист.

Замруководителя «Антисмога» – личность известная. Некогда он входил в руководство екатеринбургского движения «Город без наркотиков». Но в начале 2010-х годов попал под статью: его обвинили в насильственном удержании в реабилитационном центре пяти девушек-наркоманок. Дело было громкое, закончилось обвинительным приговором, и Евгения Малёнкин отправился в колонию. Вернувшись из мест не столь отдаленных, мужчина столкнулся с трудностями по трудоустройству. Не исключено, что именно это заставило его переквалифицироваться в экологи (раньше он экологией никогда не занимался) и отправиться на заработки в Челябинск. Откуда он на выходные возвращается в родной Екатеринбург.

Михаил Махов признался, что лично пригласил жителя соседней области именно под этот проект. Как уживутся столь разные персонажи в руководстве «Антисмога», представить трудно. Ведь почти все заявления своего зама депутат-коммунист старался дезавуировать. Только Малёнкин заявлял, что не даст спуска промышленникам, как Махов тут же говорил, что как раз промышленники-то кое-что делают для сокращения выбросов. Проблема лишь в том, что рассказать они о том, что делают, на понятном для простого человека языке не могут. С властями и промышленниками ни в коем случае нельзя говорить языком ультиматумов, уговаривает депутат-коммунист.

Замглавы «Антисмога» утверждает, что в Челябинске чуть ли не экологическая катастрофа. Его руководитель отнюдь не считает, что все так уж плохо. Евгений Малёнкин уверен, что деревья в Челябинске врубать нельзя ни в коем случае. Михаил Махов считает, что вырубка сосен в парке Гагарина под строительство еще одного корпуса ДС «Динамо» ничего страшного не представляет, потому что стройка была запланирована уже давно и это даже не территория памятника природы «Челябинский городской бор». И вообще, уверен депутат, главное теперь провести инвентаризацию всех зеленых наслаждений, нанести их на карту. Зачем? Чтобы точно знать, что и когда срубят? Не печалит г-на Махова и судьба Томинского леса, вырубаемого Русской медной компанией под строительство одноименного ГОКа. В этом случае, уверен руководитель «Антисмога», главное правильно организовать компенсационную высадку деревьев.

Впрочем, у Махова, судя по всему, сложились дружественные отношения с теми, кто собирается построить ГОК, а вот с представителями движения «СТОП ГОК» отмечается явное непонимание. Так что, возможно, скоро вся риторика новообразования сведется к проталкиванию ГОКа как единственной возможности рекультивации Коркинского разреза, который в последнее время пытаются сделать главным виновником челябинского смога.

Кстати, сколько челябинцев уже поддержало движение «Антисмог», выдаваемое за общественную инициативу, новоявленные борцы за чистый воздух, как их ни пытали журналисты, не сказали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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