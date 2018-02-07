По экологическим активистам Челябинска ударили смогом: борцов с гарью стало больше, а воздуха – меньше

В Челябинске снова пытаются размыть экологическую повестку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема смога, зависшего над городом, продолжает оставаться в центре внимания горожан. И сегодня многие челябинцы жалуются на то, что никогда еще он не окутывал столь плотно столицу Южного Урала.

Сообщения о смоге заполонили социальные сети несколько часов назад. Горожане делятся фотографиями и своими наблюдениями. «Челябинск в дыму», – комментирует свой снимок одна из челябинок. «В Ленинском дымка, видимость – 1 километр максимум», – поддерживает ее другая.

То же самое замечают жители Тракторозаводского и Металлургического районов. «С ЧТЗ центр не видно с 9 этажа», – рассказывает челябинец. «На Меридиане вообще кошмар, кашель душит. Весь Челябинск (ЧТЗ, Ленинский, вокзал – точно) накрыло облако то ли пыли, то ли гари», – присоединяется еще одна горожанка. «Голова раскалывается. ЮУрГУ», – продолжают поступать сообщения из разных частей города.

Между тем, в Челябинске появилась новая экологическая организация с коротким названием «Антисмог». Завтра, 8 февраля, ее руководство намерено провести пресс-конференцию.

Казалось бы, ничего удивительного в этом нет: проблема смога в Челябинске давно уже стала притягательной для многих активистов, политиков и даже бывших чиновников. Например, завидную активность на этом поприще с недавнего времени проявляет бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, обвиняемый в мошенничестве и получении взятки.

Однако не исключено, что «Антисмог» – это не просто очередная экологическая организация, пытающаяся заработать политические дивиденды на острой теме. Возглавил новообразование депутат Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Михаил Махов. В конце года он начал появляться на всех крупных мероприятиях экологической тематики. Активно принимает участие во всех «круглых столах» по экологии, проводимых общественной палатой региона.

Первым таким мероприятием стала рабочая встреча по проблеме Томинского ГОКа (принадлежит Русской медной компании) 1 декабря 2017 года. Уже тогда г-н Махов попытался уйти в своей реплике от тематики строительства комбината и перевести обсуждение на состояние атмосферного воздуха в Челябинске. Тогда он сидел через весь зал от представителей РМК. А вот на второй встрече рабочей группы депутат вместе с коллегой по партии и парламенту Игорем Егоровым уже уютно расположился между представителями Русской медной компании и вызванным ими на помощь тележурналистом Тимофеем Боженовым. И даже пытался порассуждать о том, как рождаются слухи вокруг другого проекта РМК – Михеевского ГОКа. И снова пытался перевести разговор на то, что необходимо решать существующие экологические проблемы, а не бороться с потенциальной угрозой.

Между тем, ряд политологов еще в конце прошлого года говорили о существовании некоего «околоРМК-шного» экологического движения «Стоп смог», которое, правда, может и выйти из-под контроля РМК. Тогда этот пассаж вызывал, скорее, удивление: о таком движении в Челябинске никто не слышал, а лозунг «Стоп ГОК! Стоп смог!» использовало движение «Стоп ГОК». Однако, не исключено, что эксперты были не так уж и не правы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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