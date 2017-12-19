Лучше бы молчали: КПРФ и ЛДПР высказались по поводу Томинского ГОКа

Представители парламентской оппозиции провели круглый стол по Томинскому ГОКу: устроили междусобойчик без главных действующих лиц противостояния.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 декабря, представители региональных отделений КПРФ и ЛДПР провели круглый стол, посвященный проблеме строительства близ Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель предприятия – Русская медная компания).

Это уже не первая попытка перехватить «горячую повестку» у движения «Стоп ГОК», вот уже четыре года борющегося против строительства опасного производства в нескольких километрах от областного центра и Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника для Челябинской агломерации с населением порядка 2,5 миллиона человек.

Особенно после того, как одному из активистов движения позвонил Владимир Путин: кто только не пытался поставить себе в заслугу то, что президент России обратил внимание на проблему.

Так, на сайте регионального отделения КПРФ появилась статья, автор которой, ничуть не стесняясь, заявил, что именно коммунисты стояли у истоков движения против строительства ГОКа.

Внезапно объявившиеся представители организация «Офицеры России» заявляют, что сотрудничество именно с этой организацией «позволило не только озвучить позицию движения «СТОП ГОК» на федеральном уровне, но и донести ее до первого лица государства – до президента Российской Федерации. Реакция Путина В.В. не заставила себя ждать». Словно и не было 160 тысяч подписей, переданных в администрацию президента непосредственно участниками движения, не было массовых митингов и массовых протестов и обращений, направленных челябинцами во все инстанции – от генпрокуратуры до Общественной палаты.

На сей раз на «лавры» претендую «соколы Жириновского», до сих пор не сильно интересовавшиеся проблемой, и опять же КПРФ.

«ЛДПР всегда игнорировала проблему Томинского ГОКа, – напомнил член координационного совета движения «Стоп ГОК» Василий Московец. – КПРФ прошла разные стадии: от полного игнорирования к попыткам наладить с нами совместные действия, а далее – одностороннем разрыве взаимодействия с движением после нагоняя, полученного от московского руководства. Почему сейчас они пытаются высказаться по этой проблеме? Потому что после того, как на нее обратил внимание президент Путин, молчать стало просто неприлично».

Новая попытка «войти в повестку» была проделана столь «изящно», что может закрепиться в «учебниках политтехнологов» в рубрике «Так делать нельзя. Никогда». Дело в том, что на круглый стол представителей «Стоп ГОКа» даже не пригласили. Правда, пригласили представителей Русской медной компании. Однако те, прекрасно понимая, что им нужно хотя бы имитировать процесс диалога с общественностью, от участия в действе отказались. Чем несказанно огорчили организаторов.

«У нас не было представителей движения «Стоп ГОК», поскольку оно сильно политизировано. К сожалению, не смогли приехать представители застройщика – «Русской медной компании», – посетовал депутат Законодательного собрания Челябинской области от фракции ЛДПР Сергея Буяков в беседе с корреспондентом одного из местных изданий. – Мы решили впервые создать площадку, где нет препирательств, размахивания флагами, а идет конструктивное обсуждение вопроса».

Претенциозное заявление о первой (!) в истории вопроса попытке наладить конструктивный диалог просто меркнет на фоне упрека в политизированности из уст профессионального политика, члена, на минуточку, политической партии. Чем вызван этот упрек? Боязнью проиграть конкуренцию эмоциональным экологам и остаться не у дел? Вполне возможно. Интересно было бы узнать мнение по этому поводу других организаторов – КПРФ. Не обидело ли их упоминание про флаги – ведь некоторое время назад красные полотнища просто забивали всю другую атрибутику на митингах «Стоп ГОКа».

Впрочем, может быть, соорганизатор круглого стола Константин Нациевский, представляющий коммунистов в Челябинской городской Думе, мог не обратить внимания на укол. Ведь он вновь воодушевлен идеей референдума по Томинскому ГОКу, на сей раз приуроченного к президентским выборам. Почтенный депутат, видимо, подзабыл, что КПРФ и он лично уже выступали с такой идеей. Правда, закончилось все постыдным провалом: несколько раз инициативная группа (коммунисты тогда начинали уже охладевать к проблеме Томинского ГОКа) подавала документы, и несколько раз их отклоняли по формальным причинам. Тогда г-н Нациевский объяснял неблагосклонность избиркомов тем, что оргработу взяли на себя представители КПРФ, а в подаваемых ими документах придираются к каждой запятой. Правда, так и не объяснил, что помешало профессиональному юристу грамотно составить документ с юридической точки зрения и найти нормального корректора, который бы правильно расставил запятые и убедился, что орфографических ошибок нет.

В самом «Стоп ГОКе» к прошедшему круглому столу отнесли с ироничным недоумением. «Для того чтобы перехватить повестку, нужно более или менее в нее погрузиться, рассуждает Василий Московец. – Пока мы этого не видим. Так что пускай себе обсуждают. Главное, тема будет в центре внимания».

Однако, по всей видимости, эко-активисты не понимают другой угрозы: превращение обсуждения серьезной экологической опасности в клоунаду и постоянное забалтывание проблемы могут вызвать отторжение у горожан (не к этому ли стремятся организаторы всевозможных «конструктивных обсуждений», любезничающие с РМК?). А появление рядом со «Стоп ГОКом» сомнительных личностей, оставивших в регионе далеко не добрую память о себе, могут окончательно дискредитировать движение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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