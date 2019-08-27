Алексей Текслер прояснил судьбу Томинского ГОКа, но запутался в разрешениях

Алексей Текслер, претендующий на пост губернатора Челябинской области заявил, что Томинский ГОК будет построен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос – быть или не быть ГОКу, вызвавшему столько протестов со стороны горожан – ВРИО задали на медиафоруме «Мёд».

Журналист Людмила Лежак высказала опасение, что «Челябинск станет вторым Норильском». Текслеру это сравнение не понравилось. ВРИО попытался обосновать строительство ГОКа, но запутался в главном – есть ли у РМК, реализующей этот проект, разрешения. «Не я строю Томинский ГОК, – завил Алексей Текслер. – Его строит инвестор в соответствии с теми решениями, которые выданы государством в соответствии с правовым полем». О том, что именно он, будучи замминистра энергетики РФ, согласовал проект рекультивации угольного разреза с помощью закладочного материала из хвостов обогащения Томинского ГОКа, а его первый указ в роли ВРИО губернатора Челябинской области касался вырубки лесов под строительство трубопровода перекачки отходов этого обогатительного производства, спикер скромно умолчал.

«Я могу задать вам встречный вопрос: вас другие предприятия, которые находятся на территории Челябинска и загрязняют окружающую среду, видимо, не беспокоят? Вас беспокоит только Томинский ГОК? – продолжил Текслер, не поясняя, почему челябинцы должны спокойно относится к появлению еще одного опасного производства, если те, которые уже есть, лишили горожан права на благоприятную окружающую среду. – Я не понял ассоциации с Норильском. Томинский ГОК строится в соответствии со всеми разрешениями. Но функционировать, как и любое другое предприятие, будет после того, как у него будут все разрешения». Горожане тоже не поняли – так есть разрешения или нет?

«Мы обвешаем его датчиками, мы выпустим экологический стандарт Челябинской области, который не позволит ни одному предприятию, включая Томинский ГОК, работать вне правового поля и вне тех разрешений, которые даны государством, – пообещал ВРИО. – Томинский ГОК будет построен – это правда. Но функционировать он будет только после того, как у него будут все разрешения. И если только он будет нарушать, как любое другое предприятие, он будет закрыт». Но и этим горожан не успокоил: все прекрасно помнят, как основным загрязнителям окружающей среды власти выдавали разрешения на превышение лимита выбросов. То есть, сверхнормативные выбросы тоже были разрешены государством. Да и сейчас государство не запрещает заводам работать во время НМУ, а лишь рекомендует сократить объемы выбросов.

А право выбора: прислушиваться к этим рекомендациям или нет, остается за промышленниками. И когда они выбирают другой вариант, их, как правило, никто не закрывает: самое больше – могут приостановить работу какого-либо подразделения «до устранения выявленных недостатков».

Впрочем, и выявлять «недостатки» никто не торопится: например, на жалобы челябинцев, что все выходные 17 -18 августа они задыхались от смога, в министерстве экологии заявляли, что лаборатории контроля перестали фиксировать промышленные выбросы вечером в пятницу, 16 августа. И это была истинная правда, ибо еще 31 июля было заявлено, что посты Росгидромета, контролирующие выбросы, по ночам и выходным в Челябинске не работают – нет средств доплачивать сотрудникам. То есть воздух в городе в это время никто не контролирует, и установить тех, кто создает удушающую (в буквальном смысле) атмосферу, невозможно.

Поэтому неудивительно, что челябинцев сильно беспокоит еще один опасный объект у них под боком. Удивительно, что это не беспокоит человека, собирающегося стать губернатором.

Добавим, что издание, в котором работает Людмила Лежак, поспешило от нее откреститься, заявив, что девушка – не журналист, а контенщик, на форум ее никто не посылал, вопросы задавать не уполномочивал, и вообще, ее контракт истекает 31 августа. Любопытный такой разворот.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.08.19

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