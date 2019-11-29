Экосовет при губернаторе пытается избавиться от самого известного общественника Челябинска

Координационный совет по экологии пытается избавиться от одного из лидеров эко-активистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов предложил приостановить членство в структуре одного из лидеров движения «СтопГОК» Василия Московца.

Скрин письма с соответствующим предложением опубликовал в социальных сетях другой член экосовета Дмитрий Закарлюкин.

«В координационный совет поступила информация о том, что в отношении члена нашего совета В.В. Московца выделено в отдельное производство уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается в суде Сосновского района. На мой взгляд, данный факт создает существенные риски возникновения репутационного ущерба для нашего совета. Мы, разумеется, не можем этого допустить», – заявляет Рашид Исмаилов. И предлагает приостановить членство эко-активиста в совете.

«Вы серьезно!? – отреагировал на предложение Дмитрий Закарлюкин. – Вы говорите, что присутствие Василия Московца в координационном экологическом совете несет репутационные риски для совета? Совет стремится разработать экологический стандарт с повышенными экологическими требованиями к природопользователям. В то же время Василий Московец борется за отмену строительства опасного для города-миллионника объекта, и его в этом поддерживают более 73% населения Челябинска! Приостановление его членства в совете, смысловая суть которого – совещание, а не безмолвное соглашение, принесет гарантированные репутационные риски. И теперь я уже переживаю, что подобные действия могут сформировать только «двойной стандарт».

Общественника поддержали единомышленники. «Совет по вопросам экологии – это дискуссионная площадка для выработки решений. И да, никто не может быть признан виновным, кроме как по решению суда. Это во-первых. И во-вторых, если поковыряться в биографиях всех персоналий, можно найти множество репутационных рисков. Ну, и первый репутационный ущерб совету уже нанесен. Этим заявлением».

Сам Василий Московец, настаивающий на заказном характере его уголовного преследования, заявил, что намерен добиваться сохранения своего членства в совете. «Уголовное дело, возбужденное в отношении меня, возможно, самое резонансное на сегодня в Челябинской области. И не знать о нем на момент согласование списков членов совета было просто невозможно, – заявил эко-активист. – Может быть, они думали, что, как только меня включат в состав координационного совета, я успокоюсь и не буду задавать вопросов? Но этого не произошло. Раз за разом я поднимаю вопрос об устойчивом водоснабжении Челябинска, которое РМК строительством Томинского ГОКа ставит под угрозу. Видимо, это им не нравится, и меня решили убрать. При этом, подчеркиваю, суд еще не признал моей вины. В то же время, присутствие в совете Евгения Маленкина от «Анти-смога», осужденного за приобретение шпионских устройств и соучастие в фальсификации доказательств преступления (подкидывание наркотиков), видимо, никаких репутационных рисков не несет».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.11.19

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