В Челябинске потребовали созвать экстренное заседание Координационного экологического совета при губернаторе

Челябинцы потребовали созвать экстренное заседание Координационного совета при губернаторе по вопросам экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в областном центре с вечера пятницы действует режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих увеличению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ. Как правило, в такие дни над Челябинском повисает серо-черная дымка, а горожане начинают жаловаться на резкий запах и проблемы со здоровьем.

Так, на этот раз едкий «привкус» у челябинского воздуха появился к вечеру в субботу и продержался до вечера понедельника. Жалобы поступали из всех районов города. Отправленный по распоряжению губернатора в Коркино «десант» минэкологии установил: одной из причин смога является Коркинский разрез, но это не единственный загрязнитель. «Есть информация о горящих угольных шламах в Старокамышинске и загрязнении от промышленных предприятий», – заявил вчера представитель ведомства Виталий Безруков.

К ночи с 16 на 17 декабря в городе волшебным образом посвежело, но сегодня снова ожидается маловетреный день (скорость ветра не будет превышать 3 метров в секунду), а к вечеру среды, 18 декабря, и вовсе ожидается штиль. И город опять может начать задыхаться.

«Нужно действовать! Нельзя замалчивать проблему! – заявили челябинские экоактивисты Василий Московец и Дмитрий Закарлюкин. – Поэтому направили председателю Координационного экологического совета Рашиду Исмаилову такое предложение:

Мы, нижеподписавшиеся члены Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии, в связи с непрекращающимся третьи сутки режимом НМУ первой степени, считаем необходимым созыв экстренного заседания Координационного совета.

Считаем, что в присутствии губернатора должностные лица профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления Челябинска, Копейска и Коркинского района, а также руководители промышленных предприятий должны представить полную, исчерпывающую и достоверную информацию об исполнении постановления Губернатора Челябинской области №343, предпринятых конкретных мерах по снижению выбросов, минимизации причинения вреда здоровью южноуральцев в результате нынешнего уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Со своей стороны готовы также представить конкретные предложения».

Челябинск, Светлана Намская

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