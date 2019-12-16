В Челябинске снова нечем дышать: горожане возмущаются, чиновники молчат

Жители Челябинска жалуются: в городе стоит жуткий запах и нечем дышать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы вредных веществ, объявлены в областном центре до вечера понедельника. Запах гари появился в воздухе еще в субботу вечером, а вчера в соцсетях появились жалобы горожан на смог и связанные с ним недомогания.

«В Ленинском нечем дышать!!! Горит и першит горло!!! Беспредел!!!» «В Ленинском тошнотворный запах!» «Живем, как в утопающей подводной лодке, – нам нечем дышать», – пишут челябинцы.

Общественник Сергей Белогорохов опубликовал 15 декабря несколько снимков и прокомментировал: «Сейчас над городом Челябинск стоит смог и довольно низко стоит. Так что там про 20%? Ах, ну да, ... не мешки ведь ворочать».

«Приехала на Смолино – взглянула в сторону города, и стало прям страшно ...», – написала в группе «Челябинск, дыши!» Ксения Протасевич , проиллюстрировав ситуацию снимками:

В министерстве экологии Челябинской области заподозрили, что виновником смога является Коркинский разрез, и пообещали проверить эту версию в понедельник.

Между тем, к вечеру воскресенья ситуацию ухудшилась – жалобы начали поступать не только из Ленинского и Советского районов, а из всех частей города.

«Уже с утра начали ТРАВИТЬ! В два часа за лыжной базой даже в лесу ВОНЯЛО СМРАДОМ И ГАРЬЮ! Сейчас полночь, а ВОНИЩА лишь УСИЛИВАЕТСЯ!» «Живу в Курчатовском, ближе в сторону к ЧМК. Вонять убийственно начинает ночью, примерно с 2-3 часов и до 5 утра. Во сне людей травят, это так подло».

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии ни главы районов, ни чиновники городской администрации не сказали о смоге ни слова. А к половине одиннадцатого, по данным счетчиков, установленных активистами общественного движения «Челябинск, дыши!», значительное превышение ПДК взвешенных частиц, в том числе и самых опасных РМ 2,5 зафиксировано в большинстве районов города.

Между тем, сегодня в городе ожидается южный ветер около 2 метров в секунду и только к ночи он может усилиться в 2 раза.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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