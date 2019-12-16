Коркинский разрез оказался не единственным источником смога в Челябинске

Чиновники от экологии рассказали о причинах смога, сгустившегося на Челябинском.

Как сообщал ранее «Новый День», запах гари появился в воздухе еще в субботу вечером, а вчера в соцсетях появились жалобы горожан на смог и связанные с ним недомогания.

В министерстве экологии Челябинской области заподозрили, что виновником смога является Коркинский разрез, и пообещали проверить эту версию в понедельник.

Между тем, к вечеру воскресенья ситуацию ухудшилась – жалобы начали поступать не только из Ленинского и Советского районов, а из всех частей города.

Сегодня на аппаратном совещании в мэрии ни главы районов, ни чиновники городской администрации не сказали о смоге ни слова. Зато губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил с инспекционной поездкой к Коркинскому разрезу министра экологии региона Сергея Лихачева. Чиновники министерства признают, что одной из причин смога является Коркинский разрез. Но говорят и о других загрязнителях: «Разрез не основной источник загрязнения воздуха, также есть информация о горящих угольных шламах в Старокамышинске и загрязнении от промышленных предприятий», – заявил Виталий Безруков, представитель минэкологии.

Между тем, челябинцы продолжают делиться впечатлениями от смога. По словам горожан, настолько критической ситуация с воздухом не была уже давно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.12.19

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