Одно и то же: в Челябинской области до сих пор не сформировали координационный совет по вопросам экологии

За четыре месяца в Челябинской области не смогли полностью сформировать координационный совет при губернаторе по вопросам экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 22 ноября, прошло второе заседание координационного совета при губернаторе по вопросам экологии. В ходе заседания выяснилось, что структура до сих пор находится в стадии формирования. При том что первое заседание совета состоялось еще в конце июля этого года.

Впрочем, это не помешает уже к июню разработать первую редакцию экологического стандарта региона, считают общественники. По крайней мере, в этом их заверили представители министерства экологии, которое и занимается его разработкой.

Что будет представлять собой сей документ, пока неизвестно. По крайней мере, выступления основных спикеров по этому вопросу на втором заседании мало чем отличались от спичей, звучавших на первом. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что стандарт должен стать «механизмом обобщения и внедрения лучших существующих практик в сфере программы окружающей среды». На первом заседании совета то же самое говорил министр экологии региона Сергей Лихачев.

А председатель координационного совета Рашид Исмаилов снова заявил, что Челябинская область станет первым регионом, разработавшим собственный стандарт. Известно лишь, что в нем должны быть некоторые параметры: куда власть и бизнес хотят прийти, а также комплекс мероприятий.

Каким образом минэкологии собирается успеть разработать экологический стандарт за оставшиеся примерно полгода (ведь необходимо время на согласование его по инстанциям, публичное обсуждение и утверждение, а в июне он должен уже начать действовать) – неизвестно. Ведь только над техзаданием чиновники трудились почти четыре месяца (задача по разработке технического задания была поставлена на первом заседании координационного совета). Но через месяц будет уже последняя декада декабря. Так что не исключено, что в реальности работать над документом начнут лишь в январе следующего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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