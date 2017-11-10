В Кремле подтвердили звонки президента челябинцам

В Кремле заявили, что разговоры Владимира Путина с одним из лидеров «Стоп ГОКа» и представительницей дольщиков «Речелстроя», действительно, состоялись.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин звонил одному из лидеров движения «Стоп ГОК» Василию Московцу и представительнице дольщиков «Речелстроя» с борта самолета. После этого президент позвонил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и попросил его взять на контроль вопросы долевого строительства и проблему Томинского ГОКа.

Как уже сообщал «Новый День» , вчера около полуночи Василию Московцу поступил звонок со скрытого номера. «Сказали: спецкоммутатор, сейчас с вами будет разговаривать Владимир Владимирович», – рассказал активист. После чего у него состоялся почти пятиминутный разговор с президентом России. Речь шла о проблеме Томинского ГОКа. Собеседник заверил, что в курсе проблемы и заявил, что строить комбинат без глубокого изучения его воздействия на экологию региона и широкого публичного обсуждения нельзя.

После этого Московцу позвонили из администрации губернатора и назначили встречу с Борисом Дубровским на 13 ноября. Эту встречу в администрации Челябинской области подтвердили официально, как и встречу с дольщиками компании «Речелстрой», которым тоже звонили сегодня ночью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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