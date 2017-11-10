Президент России: Томинский ГОК нельзя разрешать без открытых общественных слушаний (АУДИО)

Власти обратили внимание на противников строительства Томинского ГОКа. Напомним, этот проект в нескольких километрах от Челябинска пытается реализовать Русская медная компания, а челябинцы активно сопротивляются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью активисту движения «Стоп ГОК» Василию Московцу поступили два телефонных звонка.

Один – в 23:10. «Сказали: «Спецкоммутатор. Сейчас с Вами будет разговаривать Владимир Владимирович», – рассказал Московец.

А дальше состоялся такой разговор

«Вы прислали мне обращение, там 160 тысяч подписей, я его читал. Я разделяю вашу озабоченность и думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе. И так тяжелая ситуация в Челябинске с экологией, и мы знаем про эти выбросы.

– У нас катастрофическая ситуация, Владимир Владимирович. Она с каждым днем становится все хуже.

– Ну, она не катастрофическая, но плохая (…). Поэтому вопрос очень серьезный и перед тем, как реализовывать проекты подобного рода нужно очень внимательно все изучить.

Я знаю, вас, наверняка, беспокоит, что выдано некое разрешение на строительство. Там выдано разрешение на строительство двух предприятий, но действующее законодательство не позволяло федеральным органам в это вмешиваться. С 1 января 2018 года на проекты подобного рода – проекты, которые будут входить в так называемую категорию №1 – нужно будет иметь государственную экологическую экспертизу всего проекта: не отдельных предприятий, а всего проекта. Поэтому без экологической экспертизы в целом проект не может быть реализован. Нужно сделать все, чтобы проект был экологически безопасным. Я понимаю… Но и вы взрослый человек, вы же тоже понимаете: тысяча новых рабочих мест, налоги там и прочее, прочее – это все плюсы. Но есть и минусы, которые являются очевидными (и здесь я с вами согласен): это вырубка леса, водозаборы.

Безусловно, нужно провести открытые слушания с участием местных жителей. Я говорю вам честно: не знаю, надо его запрещать сейчас или нет, но точно совершенно его нельзя разрешать без всех предварительных глубоких изучений, без открытых абсолютно понятных людям слушаний, аргументов, без учета их мнения».

Василий Московец обратился с просьбой поручить правоохранительным органам разобраться в ситуации с задержанием участников разрешенных одиночных пикетов. На что последовал ответ:

«Василий, я поэтому и звоню, чтобы вы знали, что я в курсе. Я с задержанными разберусь сейчас. Дам команду, чтобы людей оставили в покое».

Через некоторое время раздался еще один звонок. На этот раз звонившие представились сотрудниками приемной губернатора Челябинской области: «Борис Александрович Дубровский пригласил нас на встречу 13 ноября в 14:30», – сказал Московец.

Другие активисты движения допустили, что звонки могли организовать пранкеры. Но большинство противников строительства надеются, что ситуация вышла на новый уровень. Официальных комментариев пока не последовало.

Челябинск, Светлана Намская

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