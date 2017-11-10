Президент не разобрался? Челябинской экоактивистке грозит 10 суток ареста

Челябинке, получившей согласование на проведение в день приезда Владимира Путина серии одиночных пикетов, грозит административный арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 ноября были задержаны 15 активистов движения «Стоп-ГОК», включая организатора серии одиночных пикетов Ирину Гладышеву. Об этом сообщил член координационного совета движения Василий Московец.

По словам экоактивистов, всю первую половину дня (начались пикеты в 9:00) у участников акции «Встречаем президента!» практически не было проблем с правоохранителями. Задержания начались одномоментно около 14:30. Активистов доставили в разные отделы полиции, где продержали до вечера. После чего отпустили, на троих активистов составили административные протоколы: на Ирину Гладышеву – об организации несанкционированного публичного мероприятия, еще на двоих – об участии в пикете.

Отметим, именно Ирина Гладышева подала в администрацию Челябинска уведомление о проведении 28 одиночных пикетов в день приезда в город президента России Владимира Путина. Мэрия согласовала серию пикетов. Однако теперь экоактивистке грозит 10 суток ареста: в полиции решили, что серия пикетов – это единое публичное мероприятие.

Напомним, что вчера около полуночи Василию Московцу поступил звонок со скрытого номера. «Сказали: спецкоммутатор, сейчас с вами будет разговаривать Владимир Владимирович», – рассказал активист. После чего у него состоялся почти пятиминутный разговор с собеседником, голос которого очень похож на голос президента России Владимира Путина. Речь шла о проблеме Томинского ГОКа. Собеседник заверил, что в курсе проблемы и заявил, что строить комбинат без глубокого изучения его воздействия на экологию региона и широкого публичного обсуждения нельзя. В конце разговора Василий Московец рассказал о задержаниях активистов и административных протоколах. «Я с задержанными разберусь сейчас. Дам команду, чтобы людей оставили в покое», – ответил собеседник.

Однако пока до покоя далеко, отмечает экоактивист. «На людей составлены административные протоколы, каждый со своим номером, – рассказывает Василий Московец. – Это ведь не просто бумажка, это серьезный документ. Мы же с вами живем в правовом государстве. Их просто так в корзину не выбросить».

Кстати, действительно ли активисту звонил президент Путин, не ясно до сих пор. Но сразу после «звонка Владимира Владимировича» Московцу позвонили якобы из администрации губернатора и назначили встречу с Борисом Дубровским на 13 ноября. Эту встречу в администрации Челябинской области подтвердили официально, как и встречу с дольщиками компании «Речелстрой», которым тоже звонили сегодня ночью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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