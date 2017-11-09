«Вас слишком много»: в Челябинске задержали полтора десятка экоактивистов

Экоактивистов Челябинска «повинтили» за минуты до проезда Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске задержали, как минимум, 14 противников строительства Томинского ГОКа (напомним, этот проект пытается реализовать Русская медная компания, а челябинцы активно сопротивляются). Большинство из них были участниками согласованных одиночных пикетов, ставивших своей целью информирование горожан о проблеме строительства Томинского горно-обогатительного комбината.

По данным участников пикетов, сначала представители полиции пытались убедить их в незаконности акции. После того, как экоактивисты предоставили правоохранителям доказательства законности проводимого мероприятия, полицейские сбавили свой напор. Но во второй половине дня начались задержания активистов движения «Стоп-ГОК». «Ко мне подошла девушка, я дала ей подержать транспарант», – рассказывает участница согласованного одиночного пикета. После этого полицейские заявили, что это уже не одиночный пикет и попытались задержать экоактивистку.

Аналогичную аргументацию использовали и в других случаях. Так, например, полицейские заявляли, то при одиночных пикетах нельзя передавать «вахту» от одного участника протестной акции другому.

По истечении времени, согласованного для проведения пикетов, их участники продолжали делиться впечатлениями. «Нас из Тракторозаводского УВД уже отпустили, – сообщил один из них. – Продержали там 2,5 часа. Изъяли плакаты. Пикетчиков зачистили перед самым появлением Путина. Тех, кто стоял с утра, не трогали. И плакаты изъяли, чтобы мы с ними не успели вернуться к гостевому маршруту. Основанием для моего задержание была такая формулировка: «Вас по городу много стоит, поэтому это уже общественное мероприятие, на которое у вас нет разрешения». Но то, что мы стояли по одному и на расстоянии в несколько остановок друг от друга – это полковник и слушать не захотел. Полковник Тракторозаводского ОВД мне объяснил: «Вот если бы стоял 1 человек во всём городе и не менялись, это был бы одиночный пикет, а если вы меняетесь, то это уже не одиночный». Потом он придрался, что ко мне подошла проходящая мимо незнакомая женщина (без всяких плакатов и символики) и что-то спросила – а это уже митинг, пояснил полковник....))))))»

По последним данным, было задержано 14 экоактивистов. Кроме того, о возможном административном преследовании предупредили и организатора одиночных пикетов, согласовавшую их проведение с администрацией Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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