Борис Дубровский встретится с дольщиками «Речелстроя» и активистами движения «Стоп ГОК»

В администрации Челябинской области подтвердили организацию встреч с дольщиками компании «Речелстрой» и активистами движения «Стоп ГОК».

«Мы подтверждаем наличие поручения президента РФ Владимира Владимировича Путина губернатору Челябинской области Борису Дубровскому провести встречу с дольщиком компании «Речелстрой», на которой необходимо еще раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона. Такая встреча состоится сегодня, в пятницу, – сообщил РИА «Новый День» заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. – В понедельник также назначена встреча с представителем общественности, оспаривающим планы по строительству в Сосновском муниципальном районе Томинского горно-обогатительного комбината. Поручение Президента РФ Владимира Путина о назначении таких встреч было исполнено».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 10.11.17

Отвод коллегии и давление на суд: защита Цыбко затягивает судебное следствие. / Затягивается суд над бывшим сити-менеджером Миасса: присяжного уличили в предвзятости. / Президент России обсудил в Челябинске вопрос экологии и международного сотрудничества. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»