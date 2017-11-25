«Разве у нас война? Почему мы несем такие потери?!» В Челябинске прошел митинг против Томинского ГОКа (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Челябинске состоялся массовый митинг против строительства Томинского ГОКа. Напомним, этот проект Русская медная компания пытается реализовать в нескольких километрах от Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», мэрия Челябинска мероприятие согласовала, но отказалась предоставить митингующим первоначально запрошенную площадку – площадь Революции. Чиновники ожидаемо заявили, что 25 ноября в 12:00 на этом месте будет проходить другое мероприятие. В назначенное время сотрудники мэрии даже не потрудились прислать к памятнику Ленина хотя бы парочку псевдоэкологов, чтобы их (чиновников) не могли уличить во лжи: площадь Революции была полностью огорожена и абсолютно пуста.

Челябинск, 25 ноября, 12 часов 08 минут

Между тем, в сквере возле ДК «Колющенко», куда привычно вытеснили протестующих против строительства ГОКа, собралось несколько тысяч человек – несмотря на холод, участников было минимум в 2 раза больше, чем на предыдущем митинге.

Остроты мероприятию придавал висящий над городом смог с характерным химическим амбре.

Поэтому общие вопросы экологии, поднятые на митинге, были более чем уместны: выступающие напомнили, что в городе ради дорог безжалостно вырубаются зеленые насаждения, ради автостоянок уничтожают скверы и детские площадки, город постоянно задыхается в период НМУ (которые, кстати, теперь объявляются просто при северном и северо-восточном ветрах), осталось только отравить воду. И Томинских ГОК, который собираются возвести в 10 км от единственного питьевого источника водоснабжения Челябинска – Шершневского водохранилища, вполне может это сделать.

Участники митинга подчеркивали: ни один ГОК в мире не строился так близко от миллионного города и его питьевого источника; проектная документация Томинского ГОКа противоречит законодательству России; ни один ГОК в мире не работал без аварий. Экономический и социальный ущерб от катастрофических последствий работы ГОКа многократно превысит выгоду от его деятельности.

На экономической стороне проблемы остановился экономист Владимир Гаврилов, который подчеркнул: за последние 4 года Русская медная компания получила от государства на 11 млрд рублей больше, чем вложила в экономику страны; проект Томинского ГОКа подразумевает трудоустройство около 1 тысячи человек, а с момента активизации проекта город уже лишился нескольких тысяч рабочих мест в связи с закрытием бизнесов, резко теряющих рентабельность, стремительное обесценивание земли в связи с перспективой строительства ГОКа уже нанесло Челябинску ущерб в размере более 230 млрд рублей.

«Разве у нас война? Почему мы несем такие потери?!» – заявил Владимир Гаврилов.

Участники митинга массово подписывали обращения к председателю комитета Госдумы РФ по экологии Владимиру Бурматову (который, кстати, упорно игнорирует проблему Томинского ГОКа – по крайне мере, никаких высказываний на эту тему от него до сих пор не последовало), в Росприроднадзор, Ростехнадзор, Росстройнадзор, требуя в числе прочего:

– установить административную ответственность в виде приостановки деятельности для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ в период НМУ;

– приостановить любые работы по строительству Томинского ГОКа до получения всех согласований и разрешений в отношении скорректированного проекта.

Кстати, акция в поддержку противников строительства Томинского ГОКа прошла сегодня в Воронеже. Жители этого региона пятый год борются с планами по добыче и обогащению медно- никелевых руд в Прихоперье.

Добавим, в середине декабря в Москве состоится Всероссийский экологический съезд, на котором Челябинскую область будут представлять чиновники и ряд политиков, пытающихся сделать себе карьеру на экологической теме. Участники митинга потребовали включить в состав делегации представителей движения «СТОП ГОК», а также предоставить им возможность выступить на съезде.

Тем временем, на площади Революции:

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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