В Челябинске прошел митинг с участием Навального

В Челябинске сторонники внесистемной оппозиции вышли на акцию протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , митинг с участием Алексея Навального прошел сегодня в сквере возле ДК Колющенко. Мероприятие посетили, по разным оценкам, от нескольких сотен до тысячи человек. В своем выступлении, которое длилось около часа, политик затронул наболевшие для региона темы экологии – строительство Томинского горно-обогатительного комбината и мощный выброс рутения в 100-километровой зоне ПО «Маяк».

Напомним, челябинский штаб оппозиционера на протяжении 2,5 месяцев не мог согласовать масштабную акцию. За это время в администрацию города было подано 80 уведомлений, на 79 из которых были получены отказы.

По словам координатора штаба Алексея Табалова, изначально митинг планировалось провести в центре города. Среди возможных вариантов рассматривалась площадь Революции, сквер на Алом поле и Театральная площадь, однако все три площадки то и дело оказывались заняты. В итоге акцию протеста провели на том же месте, где в минувшую субботу несколько тысяч челябинцев вышли на митинг против строительства Томинского ГОКа.

Челябинск, Юлия Димова

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