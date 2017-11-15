Эксперты: РМК игнорирует заявления Путина, а политизация «СТОП Гока» им только на руку

Политизация может уничтожить челябинское движение «Стоп ГОК», уверены эксперты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске продолжают активно обсуждать перспективы строительства Томинского ГОКа.

Напомним, Русская медная компания намерена построить Томинский горно-обогатительный комбинат в 20 километрах от областного центра, в Сосновском районе. Борьбу против реализации проекта вот уже четыре года ведет движение «Стоп ГОК».

Однако до недавнего времени власти старались не обращать внимания на протесты, молчаливо благословляя действия РМК, далеко не всегда, по мнению экоактивистов, законные.

Ситуация казалась настолько незыблемой, что в последние месяцы различные областные чиновники начали публично демонстрировать поддержку строительству Томинского ГОКа. Все изменил звонок президента России Владимира Путина члену координационного совета движения «Стоп ГОК» Василию Московцу.

Произошло это 9 ноября, в день приезда главы государства в Челябинск на встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Уже вылетев из Челябинска, Владимир Путин позвонил экоактивисту с борта самолета. Президент заявил, что разделяет озабоченность челябинцев экологическими последствиями работы нового производства и поддержал их активную гражданскую позицию. После разговора с главой государства Василию Московцу пришлось поговорить и с представителем аппарата правительства Челябинской области: активиста пригласили на встречу с губернатором Челябинской области.

Встреча прошла 14 ноября и оставила неоднозначное впечатление.

Как изменится ситуация вокруг Томинского ГОКа после звонка президента и встречи у губернатора? Как изменится поведение РМК? Чего можно ожидать в дальнейшем? На эти вопросы РИА «Новый День» попросило ответить политиков и экспертов.

Алексей Табалов, один из лидеров внесистемной оппозиции Челябинска:

«Конечно, звонок президента активистам «Стоп ГОКа» – свидетельство того, что началась активная фаза предвыборной кампании. Что касается перспектив строительства Томинского ГОКа, то ничего конкретного Владимир Путин не сказал. Да, он сказал, что разделяет озабоченность челябинцев в связи с предстоящим строительством, но не сказал, что его не будет. Это был, скорее, успокаивающий разговор: да, вас слышат, да, я в курсе, разделяю ваши опасения, вы все правильно делаете, но делайте, пожалуйста, в рамках закона. От себя замечу, что «Стоп ГОК» как раз и делает все по закону. Поэтому вряд ли стоит надеяться на какие-то позитивные изменения.

Об этом свидетельствуют и действия РМК: работы по подготовке к строительству не только не приостановлены, но и, по некоторым ощущениям, даже ускорены. Потому что никакой конкретной позиции в телефонном разговоре президента не прозвучало.

Что касается встречи у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – то, что она состоялась – уже хорошо. Ведь раньше региональная власть упорно не замечала, что такое протестное движение в Челябинской области существует. И на встрече выступления активистов «Стоп ГОКа» были куда более аргументированы, нежели представителей Русской медной компании, которой принадлежит Томинский ГОК. И это естественно, ведь в движении очень глубоко проанализировали все «плюсы» и «минусы» строительства горно-обогатительного комбината. Причем не только с точки зрения экологии, почвоведения, водопользования, но и с точки зрения экономики.

У движения есть собственная политическая программа. Что ей противопоставляет РМК и чиновники? ГОК, где появятся 1 тысяча 200 новых рабочих мест? Но что значат эти тысяча с небольшим мест для Челябинска? В городе регулярно идут сокращения на таком некогда флагмане промышленности, как ЧТЗ: то 5 тысяч сократят, то 7 тысяч. Рабочие места на ГОКе решат проблему занятости. Даже для Челябинска это незначительная цифра, а применительно ко всей области – вообще смехотворна.

О чем еще нам говорят? Налоговые поступления в бюджет? Да у нас один пивзавод, который несколько лет назад закрыла «Балтика», платил больше налогов, чем обещает ГОК.

Но, несмотря на все это, РМК продолжит строить ГОК. Им нельзя останавливаться. Этому есть финансовое объяснение. Такой проект можно реализовать либо на государственные деньги, либо на кредитные. Но у государства таких денег нет. Остаются банки. А с ними у РМК уже есть проблемы: так, один из крупных банков закрыл для компании кредитную линию после того, как были просрочены платежи. И теперь РМК нужно быстрее «застолбить» за собой участок, чтобы показать банкам: земля уже наша, мы начали строительство. Тогда у них появится надежда на финансирование.

Изменит ли ситуацию звонок президента? Не думаю. Если бы президент хотел решить проблему Томинского ГОКа, он бы решил ее в течение 15 минут. Как и судьбу задержанных 9 ноября пикетчиков. Но, как видим, этого не произошло.

Поэтому, думаю, решение «Стоп ГОКа» пойти по линии политизации проблемы – правильное. Мы видим, что проблема ГОКа – это проблема существующей системы власти. И противникам строительства нужно выжать всё из звонка Владимира Путина, воспользоваться появившимися информационными возможностями и сделать всё, чтобы тема ГОКа не исчезла из информационной повестки – как региональной, так и федеральной. И предвыборная кампания в данном случае очень кстати».

Владимир Казанцев, юрист движения «Стоп ГОК»:

«Настроение участников движения после звонка президента сдержанно позитивное, но работа в любом случае продолжается. Реальных изменений мы пока не видим, так что говорить о том, какую роль разговор с Владимиром Путиным сыграет в решении проблемы Томинского ГОКа, пока рано.

А вот встреча с губернатором немного разочаровала. Не знаю, возможно, губернатор получил от президента какие-то другие указания, или как-то неверно их интерпретировал. Ведь изначально речь шла о встрече губернатора с представителями движения «Стоп ГОК». Но глава региона решил «спрятаться» от активистов за представителями Русской медной компании. В итоги нашим представителям пришлось общаться не с губернатором, а с РМК, аргументация которой нам давно уже известна, и в ходе встречи можно было убедиться, что она не изменилась».

Андрей Лавров, политолог:

«Звонок президента Владимира Путина активистам-экологам – очень знаковое событие. Причем он выходит далеко за рамки проблематики Томинского ГОКа. Ведь это первый случай прямого общения главы государства с протестной общественностью. Не с фэйковыми общественными организациями вроде «Молодой гвардии», а с реальным общественным движением, созданным снизу.

Конечно, это и пиар-ход. И очень эффектный ход. Потому что, согласитесь, люди уже подустали от всех этих «прямых линий» президента. Они не верят, что это форма прямого общения главы государства с народом, обществом, где можно поговорить о реальных проблемах. Все равно там очень тщательно подбирают и участников, и вопросы.

Но это не только пиар-ход. Это свидетельство грядущих серьезных изменений в нашей политической модели.

Что касается Томинского ГОКа, то и здесь можно ожидать существенных подвижек. Главное, что прошла встреча с губернатором Челябинской области: РМК и «Стоп ГОК» усадили за стол переговоров.

Конечно, Томинский ГОК все равно построят. И надежды экоактивистов на то, что этому помешает комплексная экологическая экспертиза, вряд ли оправданы. Ведь о чем говорил президент? Что с 1 января 2018 года для всех подобных проектов будет проводиться обязательная комплексная экспертиза. Но, как человек, поработавший в государственных структурах, могу вас заверить: это правило не станет распространяться на уже реализуемые к тому времени проекты. Поэтому сейчас РМК будет делать все, чтобы к 1 января сказать: Томинский ГОК уже находится в стадии строительства, и никаких комплексных экспертиз не нужно. Думаю, сейчас они еще больше активизируются на Томинской площадке. И, в конце концов, хотя бы сарай какой-нибудь там поставят, вобьют сваи, и скажут: все, это уже действующий проект.

Но звонок президента, прошедшую встречу у губернатора и все последующие обсуждения (а планируется, что по проблеме Томинского ГОКа оппоненты будут встречаться не реже, чем каждые 2 недели) необходимо использовать, что бы добиться максимального компромисса.

Какова сегодня позиция «Стоп ГОКа»? Не нужно нам тут никакого комбината. Но это никакой не компромисс, и РМК эту точку зрения не примет никогда. Томинский ГОК построят. Но каким он будет?

Мы ведь с вами прекрасно понимаем, что для бизнеса главное – прибыль. И чем она больше, тем лучше. Поэтому бизнес ориентирован на то, чтобы организовать производство с минимальными затратами. Какая экология, какая безопасность? Они получат свою прибыль, а челябинцы могут хоть все тут задохнуться – им на Кипре все равно.

Но сейчас к Томинскому ГОКу привлечено пристальное внимание президента России. И этим необходимо воспользоваться для того, чтобы при строительстве использовались самые современные технологии. Чтобы ГОК впоследствии работал, нанося минимальный, насколько это возможно, урон экологии. Такая перспектива вполне реальна.

Потому что Владимир Путин достаточно четко выразил свою позицию. Кстати, уверен, что и с задержанными пикетчиками все в итоге будет хорошо. Их, действительно, оставят в покое. Почему этого не произошло до сих пор? Просто, видите ли, это как в армии. В армии главный – не генерал. Для солдата главный – прапорщик. Потому что он его непосредственный начальник. Та же ситуация и в случае с бюрократической иерархией. Очень велико расстояние между президентом и челябинскими полицейскими. За один день всю эту лестницу не преодолеть. Вот когда указание президента дойдет через все промежуточные ступени – тогда вопрос с пикетчиками будет решен».

Юрий Черкасов, лидер движения «Большой Челябинск»:

«Звонок президента Василию Московцу – очень важное событие. Пусть некоторые оппоненты Владимира Путина и говорят с упреком, что это рекламный ход. То же самое говорили, когда Алексей Навальный выступил в поддержку противников строительства Томинского ГОКа. Не вижу в этом ничего страшного. Политики федерального уровня просто обязаны находить серьезные, проблемные темы и выносить их на обсуждение, высказывать по ним свое мнение. Это нормально.

К тому же разговор с Владимиром Путиным показал, что, к счастью, глава государства занят не только внешней политикой, не только Сирией и Украиной. Он в курсе того, что происходит в регионах, как там развиваются события, и держит региональные проблемы на контроле. Поэтому я думаю, что у противников строительства Томинского ГОКа позиции серьезно укрепились, – президент четко сказал, что он с нами, и призвал губернатора разобраться с ситуацией.

С другой стороны, встреча с губернатором произвела не очень хорошее впечатление. Что там, вообще, делали представители РМК? Должна была состояться встреча активистов с губернатором. Думаю, Василий Московец и Сергей Белогорохов и сами растерялись, когда увидели за столом топ-менеджеров РМК. Я бы на их месте, вообще, положил на стол перед губернатором бумагу с требованиями движения, развернулся и ушел.

И о чем, в итоге, договорились? Будут собираться на площадке Общественной палаты Челябинской области для обсуждения. Да был я уже на таком обсуждении в палате в феврале месяце. Никакого результата. Что может произойти сейчас? Проблему просто заболтают. Да, будут приходить какие-то люди, у них будут брать интервью, они будут что-то обсуждать. А ГОК как строился – так и будет строиться.

Поэтому сейчас противникам строительства Томинского ГОКа ни в коем случае не нужно сворачивать протестную активность. А я заметил, что сейчас уже и пикеты начали сворачивать. Наоборот, протестную активность необходимо наращивать. Нужно, чтобы как можно больше людей выходили на митинги, на акции протеста.

Но здесь, на мой взгляд, руководство «Стоп ГОКа» делает большую ошибку, политизируя движение. И сейчас мы снова видим, что в митинге, планируемом на 25 ноября, приглашают принять участие все политические партии, которые против строительства ГОКа. Зачем? В итоге мы получим: одному не нравятся коммунисты – он не пойдет на митинг, потому что там коммунисты, другому не нравится «Парнас» – он не пойдет, потому что там «Парнас». Так все движение растащат, развалят. Это приведет к расколу.

Вы посмотрите на тех людей, которые выходят на пикеты. Они не говорят о политике. Они говорят: мы пришли, потому что против ГОКа. Поэтому нам нужно создавать широкое народное движение на экологической платформе. Политизация его – ошибка».

Челябинск, Виктор Елисеев

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