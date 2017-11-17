«Стоп смог! Стоп репрессии!» «Стоп-ГОК» выведет челябинцев на митинг

25 ноября в Челябинске пройдет митинг против строительства Томинского ГОКа – проекта Русской медной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска мероприятие согласовала.

Первоначально организаторы акции протеста просили выделить в качестве места проведения площадь Революции. Однако общественникам в мэрии ожидаемо сообщили, что эта площадка уже занята.

Эко-активистам предложили на выбор несколько других точек. «Стоп-ГОКовцы» решили остановиться на ставшем уже привычным для них сквере у ДК имени Колющенко. Здесь и состоится митинг 25 ноября, начало которого намечено на 12:00.

Акция протеста пройдет под лозунгами «Стоп ГОК!», «Стоп смог!», «Стоп репрессии!»

Между тем, как сообщил адвокат Андрей Лепехин, Челябинский областной суд отклонил очередную апелляционную жалобу на решение об избрании меры пресечения активисту «Стоп-ГОКа» Гамиля Асатуллина. Общественник по-прежнему находится в СИЗО.

Напомним, Гамиль Асатуллин был задержан в ночь на 11 сентября на площадке, предназначенной для строительства Томинского горно-обогатительного комбината, куда были брошены бутылки с зажигательной смесью. Челябинца обвинили в хулиганстве по политическим мотивам и заключили под стражу.

Сам активист заявляет, что стал жертвой провокации. Этой же позиции придерживаются и в движении «Стоп-ГОК».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.11.17

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