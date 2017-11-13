Президент не указ: на участницу пикетов 9 ноября завели уголовное дело

После обещания Владимира Путина дать указание «оставить людей в покое» силовые структуры начали преследование в отношении еще одной активистки движения «Стоп ГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пикетчицу Ирину Молчанову, которая была среди задержанных 9 ноября, вызвали завтра, 14, ноября, на допрос по поводу нападения на сотрудника силовых структур. Об этом экоактивисты сообщают в социальных сетях.

«Верх абсурда! У нее одна рука травмирована, мы об этом кричали при задержании, – рассказала свидетельница знакомая пикетчицы. – После ей пришлось обратиться в травмпункт, так как рука болела. Ира думала, что звонят по поводу ее заявления как потерпевшей, а оказывается, это она побила молодого и крепкого мужчину».

Сейчас участники движения разыскивают снимки или видеозапись момента задержания пикетчицы 9 ноября на углу Ленина и III Интернационала.

Напомним, 9 ноября одному из лидеров движения «Стоп ГОК» Василию Московцу позвонил президент России Владимир Путин. В течение почти 5 минут они беседовали о проблеме Томинского ГОКа. Напоследок челябинец пожаловался главе государства на задержания участников согласованных одиночных пикетов, произошедшие едва ли не за считанные минуты до проезда кортежа президента. Владимир Путин успокоил активиста: «Я с задержанными разберусь сейчас. Дам команду, чтобы людей оставили в покое».

На момент разговора все активисты были уже отпущены из полиции. В отношении троих из них: Ирины Гладышевой, Сергея Белогорохова и Бориса Золотаревского, – составили административные протоколы.

Сегодня тему задержанных подняли участники встречи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Он также пообещал представителям «Стоп ГОКа» рассмотреть этот вопрос на ближайшем межведомственном совещании с участием представителей силовых структур.

Теперь оказывается, что силовики начали преследовать еще одну участницу пикетов 9 ноября, при этом речь идет уже об уголовном деле по факту нападения на представителя власти. Мягко говоря, весьма своеобразная трактовка фразы «оставить людей в покое».

Челябинск, Виктор Елисеев

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