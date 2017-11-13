Диалога не получилось: у РМК не нашлось убедительных аргументов для противников Томинского ГОКа

Русская медная компания и противники строительства Томинского ГОКа не смогли найти общий язык на встрече у южноуральского губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатору Челябинской области Борису Дубровскому пришлось несколько раз вмешиваться в перепалку между представителями движения «Стоп ГОК» и топ-менеджментом РМК, в которую вылился диалог собственников Томинского ГОКа и противников его строительства.

Напомним, сегодня в резиденции главы Южного Урала состоялась встреча Бориса Дубровского с представителями движения «Стоп ГОК», назначенная после прямого звонка экоактивистам президента России Владимира Путина. В ней приняли участие представители движения Василий Московец и Сергей Белогорохов, министр экологии региона Ирина Гладкова, министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин и представители топ-менеджмента РМК.

Однако диалога, на который надеялись власти Южного Урала, не вышло. Первым слово дали Василию Московцу. Активист напомнил о том, насколько остро в городе стоит вопрос об охране атмосферного воздуха, после чего перешел к теме встречи. «Мы считаем, что сейчас необходимо в экстренном порядке, а сейчас началась предвыборная гонка, и всем нужен гражданский покой в Челябинске, немедленно прекратить абсолютно все работы на площадке Томинского ГОКа. И убрать егозу, которая идет прямо по земле», – заявил общественник.

Кроме того, он потребовал действительно публичного обсуждения проекта и отказа РМК от использования сотрудников ЧОП для препятствования участию в общественных слушаниях противников строительства горно-обогатительного комбината. В завершение представитель «Стоп ГОКа» потребовал отставки министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой.

От противоположной стороны ничего нового участники встречи не услышали. Так, вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар вновь заявила, что были проведены все необходимые по законы экспертизы (вновь не уточнив, имеется в виду положительное заключение госэкспертизы по первоначальному проекту либо по проекту «скорректированному»). Кроме того, из-за обеспокоенности челябинцев проведены гидротехнологические исследования, которые показали, что никакого риска для Шершневского водохранилища проект Томинского ГОКа не несет, рассказала она, перечислив ряд научных институтов, специалистов которых привлекали для исследования. Правда, о том, что местные эксперты с этой оценкой категорически не согласились, представительница РМК не упомянула.

Вице-президент РМК по правовым вопросам Олег Морозов и вовсе начал выступление с нападок на Василия Московца, обвинив экоактивиста в голословности по поводу недопуска противников ГОКа на публичные слушания, так как какие-либо судебные решения по этому вопросу на сегодня отсутствуют. Но именно иск о признании незаконными публичных слушаний из-за препятствования их посещения лежит в настоящее время в Курчатовском районном суде, куда был отправлен после отмены Челябинским областным судом решения об отказе в удовлетворении заявления.

Очень быстро Морозов и Московец вступили в словесную перепалку, и губернатор Борис Дубровский вынужден был повысить голос, дабы успокоить спорящих.

Вероятно, чтобы несколько охладить атмосферу, слово взял председатель Общественной палаты Челябинской области (ОПЧО) Олег Дубровин. «Главный общественник» региона предложил сделать палату площадкой для диалога общественности и РМК. Глава региона отнесся к идее сочувственно. «Мне бы хотелось, чтобы вы шли навстречу друг другу. Вы сейчас за забором, мы это все почувствовали», – сказал Борис Дубровский, обращаясь к представителям РМК.

Правда, каким образом ОПЧО может стать «площадкой диалога», когда ее представитель в Общественной палате России Феликс Панов отнес «Стоп ГОК» к псевдо-экологам, и в ОПЧО его в этом поддержали: «К сожалению, на сегодняшний день можно констатировать, что, несмотря на свою «гуманистическую направленность», экология используется в качестве инструмента эффективного воздействия на общественное сознание, формируя у населения антагонизм к любым, в том числе и полезным государственным проектам и программам», – приводили его слова в пресс-релизе на сайте ОПЧО. И продолжали: «Так, например, в Челябинской области активисты движения «СТОП ГОК», четвертый год протестующие против строительства в районе Томинского ГОКа, постоянно озвучивают на своих митингах и в пикетах политические требования, привлекают к участию в митингах представителей «оппозиционных» партий и движений. При этом экологическая составляющая в работе движения крайне слабая». Но, теперь, когда на движение обратил внимание сам президент РФ, г-н Дубровин предпочел о подобной позиции не вспоминать.

Впрочем, не смогли представители РМК дать конкретных ответов и на вопрос Бориса Дубровского. Глава региона поинтересовался, когда компания намерена вернуть Сосновскому району земли, которые планировалось использовать под хвостохранилище, на что последовал пространный, ответ, смысл которого можно свести к последней фразе: «Будут опубликованы сообщения».

Видимо, поняв, что конкретики сегодня ждать не стоит, губернатор посоветовал Олегу Дубровину сделать так, чтобы участники предстоящих встреч заранее обменивались интересующими вопросами, чтобы успеть подготовить исчерпывающие ответы.

После этого вновь разгорелась перепалка между противниками ГОКа и представителями РМК. Экоактивист Сергей Белогорохов напомнил отвечающей за экологический вопросы топ-менеджеру компании, что на одной из первых встреч представителям РМК был задан вопрос: будет ли построен ГОК, если жители выступят против. На что получил изощреннейший ответ: «Если будет против все население! На сегодня подано уже полторы тысячи заявлений на работу». Очень показательно: видимо, мнение 160 тысяч человек, подписавших петицию против строителя на фоне столь мощной цифры выглядят просто смехотворно.

Не удивительно, что дискуссию вновь вышла за рамки спокойного обсуждения. Хотя выступление Сергея Белогорохова, несмотря на эмоциональность, производило впечатление более подготовленного. Аргументы же противоположной стороны были не новы и, не исключено, что именно потому малоубедительны.

Итог встречи подвел Борис Дубровский, предложив провести замеры на Михеевском ГОКе, в том числе проб из хвостохранилища. При этом участники встречи договорились о возможности привлечения специалистов «Стоп ГОКа». Кроме того, глава региона пообещал разобрать вопрос о задержании активистов «Стоп ГОКа» 9 ноября на ближайшем координационном межведомственном совещании с силовиками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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