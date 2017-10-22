«Нам отступать  некуда!» В Челябинске прошел митинг против строительства Томинского ГОКа   

В Челябинске прошел митинг против строительства Томинского ГОКа.

Как уже сообщал «Новый День», движение против проекта Русской медной компании, решившей построить в нескольких километрах от Челябинска горно-обогатительный комбинат, появилось 4 года назад. Общественники подсчитали: общая сумма экономического ущерба, который может быть нанесен региону в результате строительства горно-обогатительного комбината, составляет 675,8 миллиарда рублей, что более чем в 8 раз превосходит гипотетические цифры возможных бюджетных доходов от данного производства.

Противостояние между противниками строительства и РМК обострилось в июле 2017 года, кода глава Русской медной компании (учредитель АО «Томинский ГОК») Игорь Алтушкин заявил о старте разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд и на Томинской площадке началась подготовка к строительству.

Затем последовала странная история с поджогом на площадке вязанки дров – «общественно-опасной акцией в чистом поле» наблюдали не понятно каким образом оказавшиеся там представители силовых структур. Задержание одного из участников – Гамиля Асатуллина – этого «ночного шоу» широко освещался в прессе, о втором (его в движении «СТОП-ГОК» считают провокатором) едва упомянули и – то после того, как не отвечать на вопрос: «А где еще один «поджигатель» стало невозможно.

После ареста Асатуллина силовые структуры стали большое внимание уделять активистам движения – их поочередно приглашают на «беседы» в полицию, вооруженный ОМОН проводит обыски у них дома и по месту работы, изымается документация, в том числе и не имеющая никакого отношения ни поджогу дров, ни к деятельности движения «СТОП-ГОК».

Активисты считают, что на них оказывается давление с целью запугать других участников движения и ослабить тем самым общественный протест.

По итогам митинга принята резолюция, в которой, в числе прочего, выдвинуты требования: наложить запрет на любые виды работ на площадке Томинского ГОКа в соответствии с законодательством; признать публичные слушания от 07 апреля 2017 года по отведению земель под Томинский ГОК незаконными; возбудить соответствующие процессуальные дела в отношении должностных лиц ОАО Томинский ГОК и администрации Сосновского района, допустивших нарушение закона; вынести запрет на размещение объекта 1 класса опасности Томинский ГОК на основании волеизъявления 73 % населения г. Челябинска, 99 % – Полетаево, 98% Вознесенского, 61 % – Сосновского района, 68 % – Коркинского района; аннулировать лицензию на право пользования недрами на Томинское месторождение и запретить разработку медно-порфировых руд в Сосновском районе Челябинской области.

«Жители города Челябинска и Челябинской области готовы во что бы то ни стало защищать свою землю и свое право на благоприятную окружающую среду согласно ст.42 Конституции РФ всеми доступными методами в правовом поле. Никакие репрессии, имеющие место по отношению к активным гражданам, никакие провокации и запугивания нас не остановят, – говорится в резолюции. – Мы не допустим игнорирования мнения населения в вопросах планирования территорий, размещения вредных производств в городе и области, принятий экологических норм и иных законодательных актов, влияющих на качество нашей жизни. Митинги, пикеты, обращения в официальные органы, федеральные и зарубежные СМИ будут продолжаться до тех пор, пока вместо ГОКа на Томинских землях не начнет возрождаться сельское хозяйство. Мы будем голосовать на выборах за тех, кто следует Стратегии национальной безопасности РФ в сохранении национальных, природных и интеллектуальных богатств нашей Родины».

Резолюцию планируется направить президенту России Владимиру Путину.

Отметим, что участники митинга подписали обращение и к председателю комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову, который до сих пор в своей бурной деятельности предпочитал обходить эту тему стороной.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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