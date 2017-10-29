Активисты движения «СТОП-ГОК» выходят на массовый пикет

Активисты общественного движения «СТОП-ГОК» проведут сегодня в Челябинске массовый пикет в рамках экологической вахты «Не молчи». Мероприятие согласовано с городскими властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пикет пройдет с 15:00 до 18:30 у торгового комплекса «Синегорье».

Главная цель акции, по словам организаторов, привлечь внимание как можно большего количества горожан к проблеме Томинского ГОКа – проекта Русской медной компании, который пытаются реализовать в нескольких километрах от Челябинска.

Между тем, завтра, 30 октября, в Курчатовском районном суде Челябинска начитается процесс по коллективному иску об оспаривании результатов публичных слушаний, прошедших 30 сентября 2016 года. Первоначально суд отказал в рассмотрении иска, но Челябинский областной суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе судей.

Кроме того, 30 октября в Ленинском районном суде продолжится рассмотрение административного иска Василия Московца об оспаривании законности предостережения о недопустимости нарушений закона, выданного 15 сентября 2017 года. «Это предостережение содержало в себе совершенно чудные формулировки: «Согласно имеющейся в ЦПЭ ГУ МВД России по Челябинской области информации, одним из активных участников указанного движения Московцом В.В. в г. Челябинске планируется проведение 17.09.2017 г. несогласованных с органами местного самоуправления публичных мероприятий с использованием наглядной агитации, выражающей негативное отношение и призывающей к враждебным ДЕЙСТВИЯМ в отношении представителей органов государственной власти, допустивших, по мнению представителей движения, ухудшения экологической обстановки в регионе. ... Помимо этого, планируется использовать протестующих для осуществления давления на органы следствия, с целью воспрепятствования расследования уголовного дела № 11701750119011380, возбужденного в следственном отделе ОМВД по Сосновскому району Челябинской области по п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ». Вот и разберемся, какие же основания у прокурорских были для таких крутых формулировок», – пояснили в движении «СТОП-ГОК».

А 31 октября Верховный Суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу Владимира Казанцева на решение Челябинского областного суда об отказе в признании незаконным приказа 337, касающегося статуса Томинского леса.

Челябинск, Светлана Намская

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