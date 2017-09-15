Мэрия Челябинска внесла посильную лепту в строительство Томинского ГОКа

Экологическим активистам отказали в иске о признании незаконным постановления мэрии, не согласовавшей митинг против строительства Томинского ГОКа.

Как уже сообщал «Новый День», заявку на проведение митинга на Алом поле представители движения «Стоп-ГОК» подали в администрацию Челябинска 4 сентября. Акцию протеста они намеревались организовать в промежутке с 10:00 до 19:00 17 сентября. Заявленная численность участников – 6 тысяч человек.

Однако, как и опасались активисты, чиновники постарались не допустить их появления в центре города. Уже 6 сентября они получили ответ за подписью заместителя главы города Евгения Шинина. «Площадка у памятника В.И. Ленину на Алом поле не соответствует предельной норме заполняемости территории в месте проведения публичного мероприятия. Максимальное количество участников мероприятия на данной площадке по установленным предельным нормам заполняемости территории в месте проведения публичного мероприятия составляет не более 3 тысяч человек, в связи с этим проведение публичного мероприятия на данной площадке не представляется возможным», – заявлялось в документе. И предлагалось перенести акцию в сквер при дворце культуры имени Колющенко. Причем провести митинг сегодня – в рабочий день – в промежутке между 10:00 и 15:00.

Так как число участников оказалось единственной отговоркой чиновников, организаторы митинга просто снизили его с заявленных 6 тысяч до 2 тысяч 500 человек. Это и хотели подчеркнуть активисты движения в суде: ведь если численность – единственная проблема, то получается, что она решена.

Но не тут-то было. Судебное разбирательство превратилось в откровенное издевательство над челябинцами. Даже не сам процесс, а то, как он был организован. Так, разбирательство было назначено на четверг, 14 сентября, на 14:00. К этому моменту у Советского районного суда собралось достаточно много желающих принять участие в заседании. Но… оказалось, что перед рассмотрением иска «Стоп-ГОКа» той же судье предстояло рассмотреть сразу пять исков штаба Навального к администрации города. Рассмотрение началось в 11:30, и к 14:00 было в самом разгаре. В итоге иском экологов судья занялась лишь в 19:45. В районе 21:00 судебное решение было перенесено на 9:00 пятницы.

Сегодня рассмотрение длилось еще три с лишним часа. После этого судья удалилась для принятия решения. По всей видимости, внутренняя борьба длилась долго. Так как решение было оглашено лишь два часа спустя: в удовлетворении иска отказать, митинг не согласован.

«Нам остается лишь оповестить всех, что митинг 17 сентября не состоится, – рассказал член координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василий Московец. – Но жизнь продолжается. Сегодня состоятся согласованные ранее информационные пикеты, а потом мы подадим в администрацию новое уведомление о митинге. Мэрия должна понять: да, они не согласовали нам митинг, но мы никуда не делись. Мы живы, здоровы и продолжим бороться против строительства ГОКа».

Между тем, многие челябинцы все-таки собираются прийти 17 сентября в центр Челябинска. «Просто погулять», – уверяют одни. «И отметить День работников леса», – добавляют другие.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.09.17

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