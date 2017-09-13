Троянский конь, Томинский ГОК

Как написал однажды Виктор Шендерович: «У носорога плохое зрение, но при таком весе это не его проблема». Применяя эту мысль к нашим местным реалиям, можно сказать, что строительство Томинского горно-обогатительного комбината на юге Челябинска – это не проблема Русской Медной Компании (РМК). Это наша проблема.

Сама РМК – это холдинг, то есть управляющая компания, которая зарегистрирована на Кипре, со штаб-квартирой в Екатеринбурге, с лицензией на разработку, полученной от компании, которая зарегистрирована в Великобритании и которая принадлежит другой компании, тоже зарегистрированной в Великобритании. Соответственно, благополучие Челябинска и Челябинской области не является для РМК приоритетом.

Приоритетом для неё является добыча медной руды, производство и продажа меди, чем она активно и занимается. В течение нескольких лет эта компания скупила все рудники и всё производство меди в Челябинской области, а также в других регионах и ещё в Казахстане. В состав холдинга входят, например, ЗАО «Карабашмедь», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО «Маукский рудник», АО «Михеевский ГОК». И сейчас она начала строительство Томинского ГОКа.

РМК – это частное предприятие, не государственное. Оно работает на частный интерес её собственников. А собственники бывают разные: одни ответственные, другие безответственные. Вторых интересует только прибыль, а не последствия их деятельности. Но для Челябинска вопрос последствий принципиальный, потому что от него зависит будущее города.

Челябинские экологи занимаются вопросом строительства Томинского ГОКа прямо со стадии проектных работ. Они провели большую работу по изучению планов деятельности комбината для определения степени его опасности. С помощью соответствующих специалистов были изучены географические, климатические, геологические, гидрологические, гидрогеологические особенности местности, в которой находится Томинское месторождение. И результаты их исследований говорят о том, что ГОК – это смертельная угроза для Челябинска.

Руководство ГОКа приложило определённые усилия для того, чтобы разъяснить, что «горно-обогатительный комбинат – в целом один из самых безопасных в экологическом плане видов производственных объектов». Например, специалисты ГОКа заявили, что «вскрышные породы, которые образуются при разработке месторождения, и хвосты обогащения руды практически безвредны для окружающей среды».

Однако экспертиза экологов говорит об ином:

«В месторождении сосредоточены руды: окисленные, вторично-обогащенные, первичные. По результатам фазовых анализов содержание сульфидов меди в рудах составляет: окисленные – менее 25%; вторично-обогащенные – более 75%; первичные – более 90%.

Химический состав руд, кратко: кремний, железо, сера, медь, сурьма, цинк, углерод, барий, мышьяк, кадмий, свинец, бериллий, молибден, никель, литий, золото, серебро и др. Среди перечисленных металлов – элементы 1 и 2 класса опасности: мышьяк, бериллий, кадмий, свинец, хром, цинк, сурьма и др."

Может быть, количество вредных веществ в руде незначительно, и не стоит того, чтобы из-за этого переживать? Нет:

«При заявленном на сайте РМК годовом объеме переработки руды 28 млн. тонн и получении 0,5 млн. тонн медного концентрата, при содержании мышьяка в медно-порфировой руде 0,003% только за один год в хвостохранилище будет накоплено 825 тонн мышьяка... За весь период эксплуатации ГОКа 28 лет это составит 23 100 т мышьяка... За время эксплуатации ГОКа в хвостохранилище сконцентрируются сотни тонн соединения 1 и 2 классов опасности – соединения кадмия, молибдена, свинца, стронция, бериллия и другие опасные, высокотоксичные и канцерогенные вещества».

В условиях открытого хранения отходов все эти опасные химические элементы неизбежно будут распространяться во все стороны под влиянием ветра, дождя, и, кроме того, через просачивание под землю и перемешивание с грунтовыми водами. Так, специалистами-гидрологами было доказано, что загрязнённые токсичными веществами подземные воды с территории разработок достигнут Шершнёвского водохранилища примерно за 5 лет.

«Через площадку месторождения проходят 2 тектонических разлома: (Томинский и Тимофеевский) в северо-западном направлении – к р. Миасс и Шершневскому водохранилищу, способствующие ускоренному поступлению в подземные питьевые воды и водохранилище высокотоксичных вредных веществ из состава руд».

Запланированный срок разработки месторождения – 27 лет. Это означает, что к моменту окончания его эксплуатации, Шершнёвское водохранилище как источник питьевой воды перестанет существовать. Миллионный город останется без воды.

А что касается утверждения об экологической безопасности Томинского ГОКа, то ему противостоит тот факт, что он официально относится к предприятиям 1 класса опасности. И результаты экспертиз лишний раз подтвердили это.

«Месторождение расположено на чрезвычайно проблемной территории: в густонаселенном районе Томинского сельского поселения; в шаговой доступности от поселков и СНТ (на расстоянии от границ планируемого ГОКа – 100, 880, 890, 1140, 1780, 1765 м и т.д.), над их подземным питьевым источником – единой водоносной толщей мезозойского и палеозойского водоносных горизонтов; в 7 – 8 км от трех месторождений подземных пресных питьевых вод, прошедших Государственную экспертизу (Южное, Западноприисковое, Полетаевское); в 9 км от Шершнёвского водохранилища – единственного безальтернативного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения всего Челябинского промрайона; вне зоны санитарной охраны водохранилища, но в пределах его водосборной площади; в 12 км от миллионного г. Челябинска; в «пригородной зеленой зоне» города, выполняющей санитарно-гигиенические, защитные функции, «легких» промышленного гиганта, дающих сегодня городу 55% чистого воздуха».

Под давлением экологов руководство РМК, в конце концов, было вынуждено пойти на изменение первоначального проекта ГОКа. Было заявлено об отказе от гидрометаллургического производства и хвостохранилища (хранилища отходов) – наиболее вредных элементов деятельности комбината. Однако и этот вариант экологи не считают безопасным. В сложных экологических условиях Челябинска и окрестностей для строительства ГОКа вообще нет приемлемого варианта. Только полный отказ от строительства комбината позволит сохранить экологический баланс в регионе. Компромисс здесь невозможен.

В обновлённом плане строительства ГОКа вместо открытого хранения отходов в хвостохранилище предлагается складировать отходы в Коркинском разрезе. Но специалисты указывают, что использование Коркинского разреза для захоронения высокотоксичных отходов является не решением проблемы, а, наоборот, создаёт «экологическую бомбу» непосредственно рядом с городом Коркино. Кроме того, этот вариант прямо запрещён федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ст. 51 п. 2):

«Запрещаются: сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; размещение опасных отходов на территориях, прилегающих к городским поселениям, в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека; захоронение опасных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения».

Наконец, специалисты отмечают, что перемещение большого количества отходов (770 млн. тонн) на расстояние 13 км либо технически невозможно, либо потребует таких дополнительных расходов, что предприятие станет нерентабельным, и, значит, в его строительстве не останется никакого смысла. И это обстоятельство вызывает подозрение в том, что обновлённый план предлагается не для реального его осуществления, а только для того, чтобы успокоить общественное мнение, и позже, когда страсти утихнут, вернуться к первоначальному варианту.

То есть к хвостохранилищу (800 гектаров безнадёжно испорченной территории), высокотоксичным отвалам высотой до 100 метров, гидрометаллургическому производству (цеху кучного выщелачивания – экологически вредному процессу).

Строительство горно-обогатительного комбината в сложной экологической обстановке и непосредственно вблизи города – случай беспрецедентный. Никакие примеры размещения подобных объектов в других местах не могут служить обоснованием безопасности Томинского ГОКа для Челябинска и области. Потому что, как говорится, дьявол в деталях. Об этих деталях умалчивают руководители строящегося предприятия, но их раскрывают челябинские экологи – и возразить им нечем.

Кроме аргументов, требующих специальных знаний, экологи приводят и очевидные примеры опасных последствий деятельности комбината. Вкратце, эти примеры выстраиваются в такую последовательность:

ГОК нарушит природный баланс. Повлияет на воздух, воду и почву. Повлияет на растения и животный мир, и, конечно, на нас. Увеличится количество заболеваний и возрастёт смертность среди жителей города и области. Увеличится число детей с врождёнными болезнями и отклонениями в развитии. Возрастут затраты на медицину, очистку воздуха и воды, почвы и т.п.

Увеличится стоимость жизни. Продукты питания, выращиваемые в области, станут экологически грязными. Чтобы сохранить здоровье, придётся питаться привозными продуктами. Это уничтожит местное сельское хозяйство. Если же продолжать есть местные продукты, то это, опять же, даст рост числа заболеваний, сокращение продолжительности жизни и, соответственно, рост смертности.

Ухудшатся условия для работы в городе. Уменьшится производительность труда, вырастут затраты. Бизнесу в Челябинске станет неудобно и невыгодно, и производство будет сворачиваться. Новый бизнес будет открываться в других местах. Возрастёт безработица, увеличится преступность. Город станет непривлекательным для переселения людей из других регионов и для жизни самих челябинцев. Возрастёт отток населения из города. Ни о каком развитии уже не будет и речи. Челябинск превратится в депрессивную дыру. Все махнут на него рукой.

А какие выгоды мы можем получить от ГОКа? Рабочие места? Во-первых, там будет работать всего 1000 человек. Во-вторых, это рабочие места по уничтожению Челябинска и причинению вреда Челябинской области. Налоги? В перспективе десятков лет это ничтожные суммы, которые, к тому же, будут съедены возросшими расходами на попытки города выжить. Да ещё и не факт, что Челябинская область эти налоги получит – пока мы имеем только обещания. Развитие промышленности? Но это не наша промышленность – это чужаки, которые заинтересованы только в получении прибыли. Как пришли, так и уйдут, оставив нам разрушенное хозяйство. Наоборот, их деятельность помешает развитию Челябинска. Например, все южные окрестности окажутся непригодными для расширения города.

А в масштабе Челябинской области легко прогнозируется увеличение вредного производства в Карабаше и Кыштыме (там работают с медью) и, следовательно, рост вредных выбросов и отходов, причинение ещё большего вреда окружающей среде области – воздуху, воде, почве, что неизбежно отразится на людях (напомню: предприятия в Карабаше и Кыштыме принадлежат той же самой РМК).

И ещё один важный фактор – время. Эксплуатация предполагается длительной. Всё, что в начале является новым и крепким, со временем становится старым и ветхим. А социально-экономическая обстановка в стране сложная. Может оказаться так, что объект будет заброшен. И тогда никто уже не будет отвечать за его экологическую безопасность. Все уедут, а мы останемся.

Челябинск, Сергей Ясинский

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