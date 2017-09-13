Население Челябинска выросло в 1200 раз. За 280 лет

Челябинску сегодня исполняется 281 год.

Полковник Алексей Тевкелев во время работы Оренбургской экспедиции в 1736 году 2 сентября (13 сентября по новому стилю) заложил на берегах реки Миасс крепость. Укрепление было призвано защищать обозы, путешествующие между строящимся на башкирских землях Оренбургом и русским Поволжьем. Кроме того, крепость способствовала бы лучшей охране русской границы от набегов степных кочевников. Тевкелев отослал рапорт начальнику горных заводов Татищеву: «Вашему превосходительству покорно доношу сего сентября 2-го дня на реке Миясе в урочище Челеби от Мияской крепости в тридцати верстах заложил город, где оставят для строения оного челябинского городка и кошения сена надежную команду…». В другом рапорте Тевкелев написал название крепости в вариантах – Челеды и Чиляда. Это позволило исследователям выделить топооснову иранского происхождения «челе» – «проход; котловина; яма» и суффикс, обозначающий «место, деревня».

К концу 1736 года в крепости поселились 177 семей, а в 1739 году население Челябинска превысило 1 тысячу человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», день города в Челябинске отмечается с 1969 года по решению городского Совета депутатов. В 1976 году город стал миллионером: миллионными жителями были признаны два мальчика и девочка, родившиеся практически одновременно.

К 1992 году население выросло до 1 миллиона 143 тысяч человек, а потом пошло на убыль и к 2002 году сократилось до 1 миллиона 71 тысячи. Появился риск лишиться статуса миллионика. С 2008 года демографическая ситуация начала выправляться, и в августе текущего года мэр Челябинск Евгений Тефтелев заявил о преодолении планки в 1 миллион 200 тысяч человек. Однако, как выяснилось, поторопился. И уже в конце августа на вопрос регионального министра образования, достигло ли население областного центра вожделенной численности, г-н Тефтелев вынужден был ответить: «Немного не хватает». Кстати, в свое время Челябинск даже претендовал на звание столицы Урала. Но ему опять-таки немного не хватило.

В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века челябинцы, сумевшие сделать карьеру по партийной линии или в сфере металлургии и закрепившиеся в Москве, подняли вопрос о переносе из Свердловска в Челябинск и открытии здесь ряда новых уральских представительств государственных структур.

В Свердловской области промышленный сектор был развит мощнее, но в Челябинской области бурно развивалось «интеллектуальное производство», использующее более сложные технологии. В основном, это касалось оборонно-промышленного комплекса. Козырем в споре двух мегаполисов был и внешний вид: Челябинск в те годы был похож на европейский город с современным центром, широкими дорогами, правильно выстроенной архитектурной перспективой. Получение статуса столицы Урала, пусть и условного, дало бы новый толчок развитию и привлекло бы дополнительные средства. Свидетели этой «битвы» между двумя крупными городами рассказывают, что «прокололся» Челябинск, как это ни обидно, в мелочах. Одной из таких мелочей стала устаревшая система отопления.

С тех пор Челябинск статус соседнего мегаполиса как столицы Урала не оспаривал, предпочитая козырять перед соседом отдельными позициями. Например, дешевизной жилья и все теми же широкими дорогами.

Челябинск – это город-магнит, притягивающий тысячи людей, живущих не только на Южном Урале: они едут сюда учиться или в поисках работы. С другой стороны, многие, родившиеся в Челябинске, легко покидают его в поисках лучшей доли.

Спецпроект «Челябинск. Сила притяжения» – этот попытка челябинцев, едва переступивших 20-летний порог, понять своё отношение к городу, в котором они родились

Челябинск, Ольга Арсентьева

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