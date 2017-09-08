Лучший подарок ко Дню города: археологи нашли в центре Челябинска уникальное сооружение (ФОТО, ВИДЕО)

Археологи нашли границу Челябинска конца XVIII века.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уникальную находку челябинские исследователи обнаружили во время раскопок рядом с торговым комплексом «Гостиный двор» на пересечении улиц Елькина и Коммуны.

Пограничный городской ров конца XVIII века – уникальная находка для Челябинска

Ров был обнаружен под мощеной мостовой позапрошлого века. По словам ученых, это уникальная находка для Челябинска, так как до наших дней сохранились лишь сооружения, созданные не ранее XIX века. Впрочем, и сама мостовая представляет интерес для любителей древности: на ней сохранились даже следы от подков. «По всей видимости, здесь была граница земельного участка, – предполагает руководитель раскопок, заведующая музеем «Народы и технологии Урала» ЮУрГУ Юлия Васина. – Вероятно, здесь был въезд в ворота домовладения».

Однако исследователи и краеведы опасаются, что уникальная находка будет уничтожена. Ведь обнаружена она на месте, где ведется строительство четвертой очереди «Гостиного двора». Часть рва строители уже разрушили, обустраивая фундамент будущего торгового комплекса. «Это частная территория, – рассказал краевед Юрий Латышев. – И надежда только на то, что собственник поймет, насколько ценна находка археологов и сохранит ее. Ведь это можно использовать для привлечения любителей истории. Наши власти хотят же развивать туризм?»

Отметим, что надежда на понимание со стороны собственника, в принципе, не призрачная: у него уже есть опыт сохранения исторических сооружений. Так, здание одного из складов пивозаводчика Вакано было «вписано» как раз в основное здание «Гостиного двора».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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