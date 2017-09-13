Нарушал общественный порядок в чистом поле: в деле о поджоге на территории Томинского ГОКа всплывают любопытные факты (ВИДЕО)

В деле о поджоге на территории Томинского ГОКа всплывают все новые и очень любопытные факты. При этом в самом АО «Томинский ГОК» напрочь забыли о втором участнике инцидента и пытаются представить дело так, словно его вовсе не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сосновский районный суд продлил на 70 часов срок задержания участника движения «Стоп-ГОК», подозреваемого в поджоге на участке предполагаемого строительства Томинского ГОКа. Об этом сообщил адвокат активиста Андрей Лепехин.

При этом, в ходе судебного заседания всплыли новые любопытнее подробности. Первоначально заявлялось, что поджигателя задержали с поличным на месте преступления ночью.

Однако в постановлении суда говорится, что, согласно копии протокола задержания, общественник был задержан 11 сентября в 12 дня.

Кроме того, экологические активисты опубликовали скан письма генерального директора АО «Томинский ГОК» Валерия Улановского на имя начальника ОМВД по Сосновскому району Евгения Оленича. В нем тоже говорится, что поджог был совершен в час ночи 11 сентября. Но не это самое интересное в послании топ-менеджера. Если исходить из текста письма, то из истории о вероломном нападении на участок Томинского ГОКа удивительным образом исчезает второй ее участник: г-н Улановский пишет только о задержанном активисте. Хотя именно со ссылкой на пресс-службу РМК (собственник АО «Томинский ГОК») СМИ первоначально писали о двух нападавших. Говорит о втором участнике и задержанный активист.

Обратите внимание, что Улановский не указывает причиненный ущерб, лишь отмечая, что он мог бы быть крупным. А на сайте ГУ МВД РФ по Челябинской области есть фотография того самого ночного пожара – площадь возгорания небольшая и никакой техники в кадре, как и пытающихся тушить очаг. Получается, что те, кто сделал эти фотографии – сотрудники полиции или охраны территории – стояли и спокойно наблюдали, как разгорается огонь, предусмотрительно его фотографируя?

Между тем, по словам адвоката эколога, на вечер вторника его подопечному так и не передали привезенные ему родственниками в понедельник одежду и продукты. 11 сентября это объясняли нюансами внутреннего распорядка: оказывается, передачи в ИВС принимают только по вторникам и четвергам. Вчера же задержку объяснили уже затянувшейся проверкой. «Видимо, моему клиенту передали так много, что проверяют до сих пор», – с иронией заметил Андрей Лепехин.

Что касается самого дела, то оно возбуждено незаконно и является следствием провокации со стороны полиции, уверен адвокат.

Адвокат: на каком основании полиция «охраняла общественный порядок» на территории частного предприятия?

Сами противники строительства Томинского ГОКа уверены, что дело сфабриковано. При этом многих возмущает нарочито выпячиваемая политическая подоплека разбирательства, при том что значительное число участников «Стоп-ГОКа» подчеркнуто аполитичны.

«Стоп-ГОК»: «Мы знаем, кто организовал эту провокацию»

Между тем, полиция начала вызывать «для общения» других активистов «Стоп-ГОКа». Напомним, вчера в здании мэрии Челябинска полиция попыталась задержать одного из инициаторов митинга 17 сентября. Но, узнав, что к истории подключилась пресса, представители «компетентных органов» написали повестку прямо на глазах у возмущенных общественников и, вручив ее адресату, удалились. Сегодня о настоятельном «приглашении» на беседу рассказал еще один из активистов.

Отметим, никакой официальной информации о том, что в ночь с 10 на 11 сентября делали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области да еще при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по Челябинской области на территории «коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории Сосновского района», до сих пор нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.09.17

Бабье лето с дымком: южноуральские города окутает смог. / На трассе под Аргаяшом «лоб в лоб» столкнулись две легковушки, шестеро в больнице. / «Могу хоть по встречке!»: главный проспект Челябинска оставили без дорожной разметки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»