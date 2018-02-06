Активиста «Стоп ГОКа», пытавшего поджечь дрова РМК, освободили из СИЗО

Эколога и оппозиционера Гамиля Асатуллина выпустили из следственного изолятора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судья Центрального районного суда Челябинска отказала следователю в продлении срока содержания под стражей, заменив заключение в СИЗО на домашний арест. Эко-активист освободили в зале суда. Об этом сообщил член координационного совета движения «Стоп ГОК» Василий Московец.

Напомним, в ночь на 11 сентября на строительной площадке горно-обогатительного комбината, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ и бойцами СОБРа задержали 43-летнего активиста «Стоп-ГОКа» Гамиля Асатуллина. По словам задержанного, переданным его адвокатом, с ним связался мужчина, предложив провести активиста на территорию строительной площадки Томинского ГОК и в качестве показательно акции поджечь поленницу дров. При этом полиция, СОБР и контрразведчики на протяжении всех действий южноуральцев не предпринимали попыток помешать им, а снимали все на видеокамеру.

Позднее задержанный заявил об оказываемом на него давлении. По словам Асатуллина, его заставили отказаться от услуг адвоката Андрея Лепехина и дать показания о причастности к «набегу» Василия Московца – в качестве «организатора». Однако потом задержанный пояснил, что Василий Московец не имеет отношения к акции и не знал о ней, а также снова заключил договор о представлении его интересов с Андреем Лепехиным.

15 сентября Сосновский районный суд отправил обвиняемого в поджоге поленницы дров на участке АО «Томинский ГОК» в следственный изолятор сроком на два месяца – до 11 ноября. Активист и его адвокат обжаловали это решение в Челябинском областном суде, однако вышестоящая инстанция оставила в силе прежнее решение.

После этого срок содержания Гамиля Асатуллина под стражей несколько раз продлевался. Однако сегодня в ответ на очередное требование следователя оставить общественника под арестом, представитель прокуратуры заявил, что надзорное ведомство категорически против продления содержания активиста в СИЗО. Судья Центрального районного суда согласилась с позицией прокурора и заменила меру пресечения на домашний арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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