Экологов-активистов обвинили в нападении на площадку Томинского ГОКа

Противников строительства Томинского ГОКа обвинили в нападении на стройплощадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о задержании одного из активистов «Стоп-ГОКа» появилась сразу в нескольких СМИ.

По непроверенным данным, двое мужчин пробрались в ночь на понедельник на территорию стройплощадки Томинского ГОКа и бросили несколько бутылок с «коктейлем Молотова». Одного из них задержали дежурившие рядом полицейские, при этом челябинец, якобы, открыл стрельбу.

В движении «Стоп-ГОК» комментируют ситуацию крайне осторожно. «Никакой проверенной информации пока нет, – отметил член совета движения Василий Московец. – Единственное, что мы знаем: час назад наш активист звонил адвокату и говорил очень спокойно. После этого дозвониться до него мы не смогли».

В «Стоп-ГОКе» не исключают, что «новость» о вооруженном нападении на строительную площадку может быть провокацией. «Не надо спешить с предположениями и фантазиями. Информация в прессе довольно неясная, дождемся более точных сообщений, – пишет еще один активист в социальных сетях. – Знаю его довольно давно, как сдержанного и спокойного человека по характеру, не склонного ни к какому криминалу. У него есть семья, дочь недавно поступила в вуз – сложно представить себе в этой ситуации его в лесу с «коктейлем Молотова». В общем, эти новости пока выглядят как сообщения с другой планеты. Движение «Стоп-ГОК» руководствуется идеями ненасильственного, находящегося в рамках закона протеста, никогда никакой криминальной деятельностью не занималось и никого к противоправным действиям не призывало, и продолжает придерживаться этой программы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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