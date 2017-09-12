Активистов «Стоп-ГОКа» пытаются представить записными экстремистами

В Челябинске экологических активистов пытаются представить записными экстремистами.

Как уже сообщал «Новый День», один из участников движения «Стоп-ГОК» был задержан в ночь с 10 на 11 сентября сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ региона при силовой поддержке СОБР областного управления Росгвардии якобы при попытке совершения поджога имущества, принадлежащего АО «Томинский ГОК».

При этом в пресс-службе регионального полицейского главка сообщили, что мужчина во время задержания оказал сопротивление сотрудникам полиции.

«В ходе личного досмотра задержанного у него обнаружен и изъят нож, а на руках и одежде обнаружены следы краски, – говорится в пресс-релизе ГУ МВД по Челябинской области. – В ходе оперативно-следственных мероприятий на дачном участке мужчины обнаружены и изъяты горюче-смазочные материалы, используемые им для совершения поджога». Впрочем, краткое сообщение о задержании «экстремиста» содержит достаточно серьезные не стыковки.

Так, на одной из фотографий, сопровождающих релиз, изображена охваченная пламенем конструкция. Однако в сообщении сначала речь идет о попытке совершения поджога. Но уже в следующем абзаце говорится о ГСМ, которые активист использовал для совершения поджога. Так был поджог или нет?

Если был – то почему в таком случае в пресс-релизе говорится, что на руках и одежде активиста обнаружены следы краски, но нет ни слова о ГСМ, которые уж точно бы попали на руки и одежду в случае поджога. Далее, как можно было столь быстро определить, что именно ГСМ, обнаруженные на дачном участке челябинца, были использованы при поджоге? Кстати, дачный участок активиста, по данным члена координационного совета «Стоп-ГОКа», расположен в поселке Смолино, что в 15 километрах от территории планируемого строительства Томинского ГОКа.

Еще один любопытный факт: вчера сообщалось, что, пытаясь скрыться, задержанный отстреливался. И к пресс-релизу полиции даже прилагается фотография пистолета, но в самом пресс-релизе нет ни слова ни о стрельбе, ни о пистолете. Говорится только о ноже, но не мог же мужчина отстреливаться из ножа. А если на пистолете были отпечатки, об этом бы в полиции точно сообщили.

При этом челябинцу вменяют именно преступление экстремистской направленности. Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ, точная формулировка которого гласит: хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Однако «АО «Томинский ГОК» не занимается ни политической, ни идеологической, ни национальной, ни религиозной деятельностью. Это даже не социальная группа. Это хозяйствующий субъект. Какое отношение эти мотивы имеют к действию хозяйствующего субъекта – совершенно непонятно.

В связи с этим в прессе появилось предположение, что дело пытаются откровенно политизировать: тут же вспомнили о принадлежности задержанного к партии «Парнас». И как-то совершенно случайно «всплыло», что челябинский лидер партии – Алексей Табалов – возглавляет региональный штаб своего тезки Навального. То есть эдакая несистемная оппозиция в квадрате. И все это – в связке со «Стоп-ГОКом».

Впрочем, в самом движении не видят в этих попытках ничего нового. «Если вы помните, то еще 5 сентября 2014 года нас пытались обвинить в экстремизме, тогда дело возбуждали в отношении меня, – говорит один из лидеров «Стоп-ГОКа» Василий Московец. – Эти обвинения всегда были и всегда будут. Потому что строительство Томинского ГОКа – это проблема политики региональных властей. Но люди знают нас, видят, за что мы выступаем. И видят, что никакие мы не экстремисты».

Саму же историю с поджогом в «Стоп-ГОКе» в политической «тусовке» все больше склонны считать провокацией. «Он (задержанный) содержится в неотапливаемом помещении изолятора без еды, питья и теплой одежды, – рассказал в соцсетях Алексей Табалов. – Медицинская помощь ему не оказывается (у мужчины сломано ребро, но при каких обстоятельствах это произошло – неизвестно – прим. НД). Ничем иным как пытками я это назвать не могу. Еще раз повторю, зная его много лет, я не готов пока верить в то, что про него пишут. Я не знаю, как и зачем он оказался в лесу, но все это похоже на подстроенную ловушку-провокацию. О втором якобы сообщнике никто и нигде не говорит, что может говорить именно о провокаторе, работающим по заказу РМК и силовиков».

Кстати, в группе движения «Стоп-ГОК» в социальных сетях еще вчера вспоминали, что несколько дней назад активистов предупреждали: против них готовится громкая провокация.

Настаивает на этом и сам задержанный. «Сегодня ему было предъявлено обвинение, – рассказал адвокат общественника. – Он утверждает, что его спровоцировали: с ним связался человек и предложил помощь. Сказал, что может провести его на территорию, там есть небольшая кучка дров. Ее можно поджечь, просто в знак протеста. При этом за всеми их действиями наблюдали сотрудники ГУ МВД и УФСБ. Они даже не пытались помешать, просто фиксировали все на видео. Причем второго участника они не только не задержали, но и не смогли установить, кто это был. Хотя материалы оперативной съемки у них есть».

Челябинск, Виктор Елисеев

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