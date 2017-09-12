В Челябинске задержали еще одного активиста «Стоп-ГОК»

В мэрии Челябинска задержали еще одного активиста «Стоп-ГОК» по делу о поджоге поленницы дров на участке АО «Томинский ГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативники появились в здании мэрии, куда активисты «Стоп-ГОКа» пришли, чтобы получить решение в согласовании митинга 17 сентября. Об этом сообщил член координационного совета движение Василий Московец.

«Нас продержали в мэрии, пока не пришли оперативники, – рассказал общественник. – Сейчас они задерживают одного из инициаторов митинга по 213-й статье».

Напомним, в ночь с 10 на 11 сентября на участке, где планируется строительство Томинского ГОКа, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ и бойцами СОБРа был задержан 43-летний активист «Стоп-ГОКа». Несколько часов назад мужчину обвинили в хулиганстве из мотивов политической или идеологической ненависти. Сам он настаивает, что все это – спланированная провокация.

По словам челябинца, переданным его адвокатом, с ним связался мужчина, предложив помощь в проведении показательной протестной акции. Он предложил провести активиста на территорию строительной площадки Томинского ГОК и поджечь поленницу дров. При этом полиция, СОБР и контрразведчики на протяжении всех действий южноуральцев не предпринимали попыток помешать им, а снимали все на видеокамеру.

Кстати, согласовать митинг на Алом поле в мэрии отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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