Челябинский областной суд поддержал иск «Стоп-ГОКа»

Челябинский областной суд вернул на повторное рассмотрение иск об оспаривании законности публичных слушаний по подъездной дороге к Томинскому ГОКу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 сентября, в Челябинском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы жителя Челябинска на решение Курчатовского районного суда по коллективному иску об оспаривании законности публичных слушаний 30 сентября 2016 года.

Напомним, собрание почти годичной давности в поселке Томинском должно было рассмотреть вопрос утверждения проекта планировки и межевания подъездной дороги к производственной площадке Томинского горно-обогатительного комбината. Слушания вызвали достаточно большой резонанс. Многие противники строительства ГОКа намеревались принять в них участие. При этом достаточно большое число среди них были собственниками недвижимости в Сосновском районе.

Однако на слушания они так и не попали: полиция отказалась пускать их в помещение, где проходило обсуждение. «Лично у меня записано 48 человек, не допущенных к участию в публичных слушаниях», – рассказал член координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василий Московец.

Возмущенные южноуральцы обратились в Курчатовский районный суд Челябинска, настаивая на незаконности публичных слушаний 30 сентября. Однако судья в удовлетворении иска отказал.

Рассмотрев апелляционную жалобу, Челябинский областной суд признал незаконным постановление суда низшей инстанции и вернул дело на повторное рассмотрение в районный суд. Теперь его предстоит рассмотреть уже другому судье.

Между тем, продолжают развиваться события вокруг активистов движения «Стоп-ГОК». Так, вчера Центральный районный суд признал Бориса Золотаревского виновным в организации несогласованного мероприятия 15 августа на Кировке. Напомним, тогда вечером несколько десятков челябинцев пришли к «нулевой версте» и возложили цветы и свечи к объекту в знак протеста против начала строительства Томинского ГОКа. Месяц спустя этот флэш-моб все-таки признали несанкционированным мероприятием и оштрафовали призвавшего присоединиться к нему Бориса Золотаревского на 25 тысяч рублей.

Остальных лидеров движения «Стоп-ГОК» привезли в Долгодеревенское для допроса по делу о «набеге» на участок строительства Томинского ГОКа. При этом если Василия Московца и Сергея Белогорохова пригласили на «беседу» заранее, то еще двух активистов – Юрия Черкасова и Надежду Вертяховскую – доставили в отдел полиции без предупреждения. Всех их допросили в качестве свидетелей по делу о хулиганстве.

Отметим, что ранее, по словам задержанного 11 сентября активиста «Стоп-ГОКа» Гамиля Асатуллина, оперативники Центра «Э», оказывая на него давление, заставили челябинца отказаться от услуг адвоката Андрея Лепехина и дать показания о причастности к «набегу» Василия Московца – в качестве «организатора». Однако потом задержанный активист заявил, что Василий Московец не имеет отношения к акции и не знал о ней и снова заключил договор о представлении его интересов с Андреем Лепехиным.

Так или иначе, после шестичасового допроса Василий Московец покинул отдел полиции по-прежнему в качестве свидетеля. «Идет работа, направленная на развал движения, – подчеркнул Василий Московец. – Но мы будем продолжать бороться против строительства Томинского ГОКа. Бороться исключительно законными методами».

Впрочем, вчерашняя «прогулка» на Алом поле показала, что даже в отсутствие лидеров противники строительства комбината не намерены сдаваться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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