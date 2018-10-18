Противники Томинского ГОКа предложили президенту России встретиться с экспертами

Противники строительства Томинского ГОКа предложили Владимиру Путину встретиться с экспертами и принять окончательное решение о судьбе проекта.

Как уже сообщал «Новый День», президента России ждут в Челябинской области на следующей неделе. В преддверии этого визита активисты общественного движения «СТОП-ГОК» обратились с открытым обращением к главе государства:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

На 24 октября 2018 года запланирован Ваш визит в Челябинск. Почти год назад, 9 ноября 2017 года, состоялся телефонный разговор с Вами по проблеме Томинского ГОКа, который вселил в жителей Челябинска и близлежащих районов надежду быть услышанными не только Вами, но и федеральными и региональными руководителями.

В телефонном разговоре Вы разделили нашу озабоченность проектом, заявили: «Я, говорю Вам честно, не знаю, надо ли его запрещать там или нет. Но точно совершенно, его нельзя разрешать без всех этих вот предварительных глубоких изучений. Без открытых, абсолютно понятных людям слушаний, аргументов, учета их мнений».

Прошел год.

АО «РМК», контролируемая иностранными оффшорными акционерами, строит ГОК. Вырублено уже сотни гектаров защитного леса Челябинска (а невырубленный ещё лес опутан колючей проволокой «егоза», как когда-то делали фашисты), роют карьеры, строятся производственные объекты, от пыли уже страдают жители близлежащих населенных пунктов. «Газпромбанк», банк с государственным участием, открыл кредитную линию для строительства Томинского ГОКа.

Принятие Закона, о котором Вы говорили в телефонном разговоре отложено на год, до 01.01.2019 года. Поэтому в настоящее время Росприроднадзор снова проводит государственную экологическую экспертизу четырех частей, а не всего комплекса, т.е. проект опять разделен на части. РМК до настоящего времени не представила ни одного документа из проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы, вынесенное ещё 26 декабря 2015г. решение арбитражного суда Челябинской области не исполнено, рекомендации СПЧ от 05.09.2017г. проигнорированы.

При этом до сих пор не утвержден источник водоснабжения такого водоемкого предприятия как ГОК (потребность 40 млн кубометров в год!!!), Томинский ГОК не представил нормативно-расчетное водопотребление и водоотведение, без которого получение разрешения невозможно.

Из-за неудобных вопросов и аргументов экспертов Челябинска, выступающих против строительства Томинского ГОКа, обсуждение проекта на площадке Общественной палаты Челябинской области прекращено чиновниками в одностороннем порядке и без объяснения причин. На обоснованные аргументы экспертов Челябинска приходят письма-отписки с рекомендациями обращаться в суд. Сотрудники Вашей администрации, руководители Минприроды РФ, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратура, ФСБ, губернатор и члены его команды уходят от ответов на конкретные острые вопросы.

Министр промышленности и торговли Д.В. Мантуров позволил себе публично голословно оскорблять специалистов, аргументировано выступающих против разработки месторождения и строительства Томинского ГОКа. Его примеру последовал и В. Соловьев, неоднократно позволявший себе в прямом эфире государственной радиостанции «ВЕСТИ-ФМ» заниматься, по определению Общественной коллегии по жалобам на прессу, «дискредитацией, неуважением и манипуляциями» в отношении нас.

Уважаемый Владимир Владимирович, мы понимаем насколько плотный график Вашей работы и поездки. Тем не менее, просим Вас 24 октября 2018 выделить время для встречи с представителями и экспертами Общественного движения «СТОП-ГОК» (доктор технических наук, профессор Денисов Сергей Егорович; кандидат технических наук Мильман Эдуард Натанович; руководитель Южно-Уральского научно-исследовательского и проектного института водного хозяйства Казанцева Раиса Владимировна; специалист по водоснабжению Князева Светлана Васильевна; химик-технолог Вертяховская Надежда Ивановна; руководитель ЧРОЭО «Экологический консалтинг» Казанцев Владимир Николаевич; Московец Василий Викторович), которые уже пятый год, в ущерб семье, личному времени отдают себя изучению документации, поиску информации в фондах, архивах, пишут заключения, занимаются тем, чем должны заниматься служащие государственных органов.

Мы готовы обсудить наш вопрос в любое время (как пример, встреча с представителями СПЧ в июне 2017 года проходила до половины второго ночи). Данная встреча позволит снять социальную напряженность в городе и области, даст возможность принять Вам, наконец, окончательное решение о судьбе этого антигосударственного и антинародного проекта».

Челябинск, Светлана Намская

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