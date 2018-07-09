РМК требует денег от активистов «Стоп-ГОКа», но не может доказать, что это законно

В Челябинске в очередной раз перенесли заседание суда по иску РМК к челябинским пенсионеркам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание Советского районного суда по иску Русской медной компании о взыскании с двух челябинских пенсионерок судебных расходов на сумму 150 тысяч рублей должно было состояться сегодня в 15:00. Однако его перенесли на 16 июля.

Напомним, речь идет о возмещении издержек на юридическое сопровождение процесса по иску об отмене постановления администрации Сосновского района «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для размещения объекта – железнодорожные пути не общего пользования на территории Сосновского муниципального района Челябинской области». Заинтересованным лицом по делу числилось АО «РМК».

12 сентября 2017 года истцам было отказано в удовлетворении административного иска в полном объеме. А 9 января 2018 года решение суда вступило в силу. Теперь представители медного холдинга требуют от Ирины Соловьевой и Натальи Мезенцевой возместить понесенные РМК расходы – 150 тысяч рублей (согласно копии договора с представителем на юридическое обслуживание).

«РМК начинает очередную акцию, запугивая возможностью взыскания такой огромной суммы с двух пенсионерок, – заявили активисты «Стоп-ГОКа», когда об иске медного холдинга стало известно. – При том, что процессов с участием РМК и их структур было с десяток, в том числе многотысячных (в коллективном иске по защитному лесу участвовало более 4 тысяч истцов), сознательно были выбраны в качестве жертв показательной поркидве пенсионерки. Это обычная практика олигархических группировок, ничего здесь нет удивительного. Только гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. В любом случае, всем, к кому РМК предъявит подобные претензии, поможем всемерно и всем миром».

Однако самое интересное началось с момента рассмотрения иска в суде. Первое заседание должно было состояться 27 июня. Однако суд перенес его на сегодня, 9 июля, затребовав у истца, Русской медной компании, дополнительные доказательства. На минувшей неделе в ситуацию неожиданно вмешалась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Региональный омбудсмен, до сего времени старавшаяся воздерживаться от темы Томинского ГОКа, вдруг встала на стороны челябинских пенсионерок. Аппарат г-жи Павловой распространил 3 июля ее заявление в связи с процессом «о 150 тысячах рублей».

«По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, в описанной ситуации усматриваются признаки репрессивных мер к гражданам, которые предусмотренными законом методами отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду, – говорится в документе. – Заявленная сумма судебных расходов не является разумной и справедливой и, в случае удовлетворения требований в указанном размере, будет способствовать необоснованному обогащению заявителя. АО «РМК» является крупнейшей организацией, имеющей штат юристов, работа которых, в том числе участие в судебных заседаниях, не требует дополнительного финансирования со стороны общества».

Но, возможно, в РМК, действительно, образовалась резкая нехватка кадров. Иначе чем объяснить, что за отведенные судом почти две недели холдинг так и не сумел предоставить требуемые судом дополнительные доказательства и обратился в конце минувшей недели с официальной просьбой о переносе судебного заседания в связи с тем, что истцу не хватило времени на предоставление этих самых доказательств.

Стороннему наблюдателю может показаться, что у пенсионерок-активисток дела совсем плохи, раз такой серьезной структуре как РМК не хватило времени, чтобы собрать все доказательства. Между тем, по словам юриста, члена координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василия Московца, суд просил предоставить... всего лишь копии штатного расписания компании. «Это война нервов и ресурсов, – уверен активист. – Женщины пенсионного возраста и очень переживают по поводу судебного разбирательства: сумма, которую требует от них РМК, очень серьезная. Но мы видим, что процесс просто затягивается, чтобы подольше давить на активисток, в надежде, что у них сдадут нервы».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.18

Десятилетний челябинец, пострадавший при взрыве газа, начал самостоятельно дышать. / Авиаперевозчик опроверг попадание самолета с челябинцами в зону турбулентности. / Еще один завод в Челябинске оштрафовали за выбросы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»