«Настоящая халтура»: челябинские эксперты оценили ОВОС проекта рекультивации Коркинского разреза (ВИДЕО)

В Челябинске эксперты раскритиковали проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) мероприятий по ликвидации Коркинского разреза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представленный на обсуждение общественности проект ОВОС, разработанный по заказу Русской медной компании, абсолютно бездоказателен. Об этом заявил инженер-металлург Александр Кожейкин.

«Сразу бросается в глаза бездоказательность утверждений авторов документа, – отметил эксперт. – Отходы они относят к пятому (самому низкому) классу опасности, но нигде вы не найдете химические доказательства. Любые породы, содержащие медь, обязательно содержат мышьяк, кадмий, ртуть, свинец – здесь где это все?» Но в документе, растянувшемся более чем на 200 страниц, авторы предпочитают говорить о чем угодно, кроме химического состава. «Это самая настоящая халтура!» – оценил инженер-металлург проект ОВОС.

Между тем, результаты бездумной реализации проекта рекультивации Коркинского разреза с использованием «хвостов» обогащения могут иметь самые печальные последствия для Челябинской области. «У нас в Копейске есть свой угольный разрез, – рассказал руководитель группы по экологии общественной палаты города Виталий Полторацкий. – И это для нас очень серьезная проблема, там стоят датчики, периодически его борт осыпается. Но нам даже в голове не приходило обратиться к РМК и сказать: везите отходы Томинского ГОКа к нам в разрез». Однако если проект Томинского ГОКа в Коркино удастся «продавить», практика заполнения угольных карьеров отходами производства может стать повсеместной, опасается эксперт.

Но представленный РМК проект рекультивации не решит проблему Коркинского разреза, уверены ученые. Скорее, он может существенно обострить ее.

Через год борта Коркинского разреза «поползут», и исправить ситуацию будет невозможно

Нет никакой необходимости увязывать между собой проблемы строительства Томинского ГОКа и рекультивации Коркинского угольного карьера, уверен Эдуард Мильман, бывший некогда главным технологом шахты «Коркинская». Что касается разреза, то, прежде всего, необходимо сконцентрироваться на тушении эндогенных пожаров.

Кстати, разделяют эту позицию и представители Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. «Не думаю, что нужно объединять проблему ГОКа и проблему разреза, – признался член совета Иван Засурский. – Рекультивация Коркинского разреза – самостоятельная большая проблема, требующая решения. И искать его нужно с привлечением специалистов-ученых».

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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