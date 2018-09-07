За особые заслуги: олигарх, бросивший Коркино в угольном дыму, стал почетным гражданином Челябинской области

Могильщику угольной отрасли Южного Урала Константину Струкову присвоили звание почетного гражданина Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал вчера, 6 сентября.

«Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области» Струкову Константину Ивановичу – президенту общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», – говорится в документе.

Г-н Струков – один из богатейших людей Южного Урала. В регионе он известен как активный лоббист добывающих предприятий и могильщик угольной отрасли. Именно при его активном участии была прекращена сначала разработка Копейского угольного разреза, а недавно – и Коркинского разреза. При этом оба остались без рекультивации.

Хотя формально Копейским разрезом занимался ОАО «Челябинскуголь», 62% акций которого принадлежали государству, именно Константин Струков возглавлял предприятие в момент его банкротства. Он руководил компанией с 2001 по 2006 год. В 2002 году г-н Струков начал банкротить предприятие, одновременно создавая Челябинскую угольную компанию. При этом наиболее ликвидный актив Челябинскугля – Коркинский разрез – во время процедуры банкротства перешел Челябинской угольной компании через Урикомбанк (сейчас – Уралпромбанк), совладельцем которого являлся Струков.

Еще при формально действовавшем Челябинскугле была остановлена шахта Центральная Копейского разреза. Оставшиеся шахты Комсомольская и Капитальная останавливала уже ЧУК. Рекультивацией Копейского разреза г-н Струков заниматься отказался, оставив эту «честь» государству.

После остановки копейских шахт деятельность ЧУК сконцентрировалась на разработке Коркинского разреза. При этом производилась она под обещания провести рекультивацию самого глубокого карьера Евразии. Однако еще несколько лет назад сами руководители компании заговорили о возможном банкротстве предприятия. Но некоторое время ЧУК продолжала работать.

Пока не вспыхнули выступления против строительства в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Южноуральцы были возмущены перспективой того, что в нескольких километрах от Шершневского водохранилища (единственного питьевого источника Челябинской агломерации) вырастет дамба выстой 100 метров, за стенами которой будут плескаться токсичные отходы обогащения медной породы. После массовых акций протеста возник «компромиссный» проект, согласно которому хвосты обогащения предложили использовать в качестве закладочного материала при рекультивации Коркинского разреза.

РМК и ЧУК создали совместное предприятие «Промрекультивация», которое и должно было заниматься засыпкой карьера. Однако и этот вариант встретил категорический отпор со стороны противников строительства Томинского ГОКа. И вдруг, в самый разгар противостояния, летом 2017 года ЧУК заявляет о прекращении работы в Коркино. К началу 2018 года из разреза выводят всю технику и прекращают тушить пожары на бортах карьера. Город окутывают клубы удушливого дыма, достигающие Челябинска, а среди жителей распространяется паника. При этом в РМК заявляют, что вся тяжесть рекультивации разреза теперь, скорее всего, ляжет на медную компанию. Параллельно сетуя на то, что ЧУК тянет с передачей документов по карьеру, что мешает приступить к тушению пожаров.

Таким образом, предприятие г-на Струкова бросает уже второй карьер в Челябинске. Причем делает это в День экологии (отметим, что Константин Струков возглавляет комитет по экологии Законодательного собрания Челябинской области). Впрочем, «ссора в Коркино» не мешает РМК и г-ну Струкову действовать вполне слаженно в Варненском и Верхнеуральском районах Челябинской области.

Кстати, кандидат технических наук, действительный член Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Эдуард Мильман, работавший главным технологом на шахте «Коркинская», считает: раз ЧУК ушла от ответственности за карьер и отказалась его рекультивировать, нужно просто карьер в покое – природа сама восстановит, затянет борта. А вот если там начнут складировать отходы Томинского ГОКа, это приведет к разбуханию породы и борта просто «поплывут», стащив за собой половину Коркино.

Но вернемся к заслугам новоявленного почетного южноуральца, оставившего себе «на пропитание» лишь группу компаний «Южуралзолото». За последние три года здесь погибли, по меньшей мере, пять человек. При этом среди причин трагедий назывались как нарушение трудовой дисциплины самими рабочими, так и нарушения техники безопасности, допущенные руководством.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.09.18

Судьба пенсионной реформы «повисла в воздухе»: Кремль ждет результатов выборов. Известный политолог о новом политическом сезоне в РФ и тех, кто покинет мир политики в ближайшее время. / В Челябинске поезд отрезал голову помощнику машиниста. / В Челябинск привезли легендарную «Мадонну» Рафаэля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»