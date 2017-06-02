Пятница, 2 июня 2017, 09:31 мск

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Челябинская угольная компания уволит до конца года почти весь персонал

Челябинская угольная компания уволит до конца года почти весь персонал

На предприятии южноуральского участника рейтинга «Форбс» начали сокращать персонал.

Как передает корреспондент РИА , только в мае Челябинская угольная компания уволила по соглашению сторон 60 человек – больше 10% сотрудников предприятия. Еще 21 человек получили уведомления о сокращении.

Начало увольнений связано с окончанием производства горных работ на Коркинском разрезе, пишут «Вести Коркино». На предприятии вовсю демонтируются конвейеры и оборудование, сокращается водоотлив.

К концу 2017 года должны быть уволены все 500 сотрудников предприятия. Останутся лишь порядка 20 человек, которые завершат ликвидацию предприятия.

Напомним, ОАО «Челябинская угольная компания» было основано в 2002 году на базе активов обанкротившегося АО «Челябинскуголь». Принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову (108-е место в списке самых богатых россиян по версии «Форбс», издание оценивает его состояние в 950 миллионов долларов США). Последние годы предприятие, занималось разработкой Коркинского угольного разреза.

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