Челябинская угольная компания уволит до конца года почти весь персонал

На предприятии южноуральского участника рейтинга «Форбс» начали сокращать персонал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в мае Челябинская угольная компания уволила по соглашению сторон 60 человек – больше 10% сотрудников предприятия. Еще 21 человек получили уведомления о сокращении.

Начало увольнений связано с окончанием производства горных работ на Коркинском разрезе, пишут «Вести Коркино». На предприятии вовсю демонтируются конвейеры и оборудование, сокращается водоотлив.

К концу 2017 года должны быть уволены все 500 сотрудников предприятия. Останутся лишь порядка 20 человек, которые завершат ликвидацию предприятия.

Напомним, ОАО «Челябинская угольная компания» было основано в 2002 году на базе активов обанкротившегося АО «Челябинскуголь». Принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову (108-е место в списке самых богатых россиян по версии «Форбс», издание оценивает его состояние в 950 миллионов долларов США). Последние годы предприятие, занималось разработкой Коркинского угольного разреза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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