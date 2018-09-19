В золотодобывающей шахте АО «Южуралзолото ГК» призошло обрушение породы. По предварительным данным погиб один человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, сообщение о ЧП в Пластовском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях сегодня в 17:55 по местному времени. В шахте на глубине 850 метров в момент обрушения

находились два человека. К месту происшествия были направлены отделения Пластовского и Копейского ВГСО (всего 20 человек и 3 единицы техники).

Когда гороные спастели подняли на поверхность рабочих, выяснлось, что один из них получил серьезные травмы. Он скончался по дороге в больницу.

«Обстоятельства и причина обрушения устанавливаются», – ометили в МЧС.

Отметим, в группе компаний «Южуралзолото», принадлежащей депутату Законодательного собрания Челябснкой области Константину Струкову, за последние три года погибли, по меньшей мере, пять человек. При этом среди причин трагедий назывались как нарушение трудовой дисциплины самими рабочими, так и нарушения техники безопасности, допущенные руководством.

Однако это и другие нюансы биографии олиграха не помешали ему получить звание почетного гражданина Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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